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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-kultur-bakani-israilin-gunleri-sayili-1088162346.html
Lübnan Kültür Bakanı: İsrail’in günleri sayılı
Lübnan Kültür Bakanı: İsrail’in günleri sayılı
Sputnik Türkiye
Lübnan Kültür Bakanı Yargıç Mohammad Wissam Al-Mortad, çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili bugün ‘İsrail'in günleri sayılı’ açıklamasını yaptı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Kültür Bakanı Al-Mortad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsrail düşmanıyla mücadelemizde iki gerçek var: Kötülüğünün sınırı yoktur ve zaferimiz şüphesiz gelecektir” ifadelerini kullandı. Kültür Bakanı ayrıca İsrail’e atıfta bulunarak “Günleriniz sayılı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/tayvanli-uretici-cagri-cihazlarini-biz-degil-lisans-verdigimiz-bac-uretti-1088156079.html
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lübnan, çağrı cihazı, israil, israil-filistin, hizbullah
lübnan, çağrı cihazı, israil, israil-filistin, hizbullah

Lübnan Kültür Bakanı: İsrail’in günleri sayılı

12:36 18.09.2024
© FotoğrafLübnan Kültür Bakanı: İsrail’in günleri sayılı
Lübnan Kültür Bakanı: İsrail’in günleri sayılı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Fotoğraf
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Lübnan Kültür Bakanı Yargıç Mohammad Wissam Al-Mortad, çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili bugün ‘İsrail'in günleri sayılı’ açıklamasını yaptı.
Kültür Bakanı Al-Mortad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsrail düşmanıyla mücadelemizde iki gerçek var: Kötülüğünün sınırı yoktur ve zaferimiz şüphesiz gelecektir” ifadelerini kullandı. Kültür Bakanı ayrıca İsrail’e atıfta bulunarak “Günleriniz sayılı” dedi.
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