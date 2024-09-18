https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-kultur-bakani-israilin-gunleri-sayili-1088162346.html
Lübnan Kültür Bakanı: İsrail’in günleri sayılı
Lübnan Kültür Bakanı: İsrail’in günleri sayılı
Sputnik Türkiye
Lübnan Kültür Bakanı Yargıç Mohammad Wissam Al-Mortad, çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili bugün ‘İsrail'in günleri sayılı’ açıklamasını yaptı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T12:36+0300
2024-09-18T12:36+0300
2024-09-18T12:36+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
çağrı cihazı
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israil-filistin
hizbullah
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Kültür Bakanı Al-Mortad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsrail düşmanıyla mücadelemizde iki gerçek var: Kötülüğünün sınırı yoktur ve zaferimiz şüphesiz gelecektir” ifadelerini kullandı. Kültür Bakanı ayrıca İsrail’e atıfta bulunarak “Günleriniz sayılı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/tayvanli-uretici-cagri-cihazlarini-biz-degil-lisans-verdigimiz-bac-uretti-1088156079.html
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lübnan, çağrı cihazı, israil, israil-filistin, hizbullah
lübnan, çağrı cihazı, israil, israil-filistin, hizbullah
Lübnan Kültür Bakanı: İsrail’in günleri sayılı
Lübnan Kültür Bakanı Yargıç Mohammad Wissam Al-Mortad, çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili bugün ‘İsrail'in günleri sayılı’ açıklamasını yaptı.
Kültür Bakanı Al-Mortad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsrail düşmanıyla mücadelemizde iki gerçek var: Kötülüğünün sınırı yoktur ve zaferimiz şüphesiz gelecektir” ifadelerini kullandı. Kültür Bakanı ayrıca İsrail’e atıfta bulunarak “Günleriniz sayılı” dedi.