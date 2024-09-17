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Milliyet yazarı Şahin: Mansur Yavaş CHP ile köprüleri attı
Milliyet yazarı Şahin: Mansur Yavaş CHP ile köprüleri attı
Sputnik Türkiye
Milliyet yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş'ın CHP ile köprüleri attığını öne sürdü. Şahin, "Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Milliyet yazarı Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dair kritik bir iddiayı ortaya attı.CHP kurultayında yaşananları hatırlatan Şahin, bugünkü yazısında şunları aktardı:
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Milliyet yazarı Şahin: Mansur Yavaş CHP ile köprüleri attı

10:41 17.09.2024
© AA / Hakan Nuralmansur yavaş
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA / Hakan Nural
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Milliyet yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş'ın CHP ile köprüleri attığını öne sürdü. Şahin, "Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş. 2028’de 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun." dedi.
Milliyet yazarı Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dair kritik bir iddiayı ortaya attı.
CHP kurultayında yaşananları hatırlatan Şahin, bugünkü yazısında şunları aktardı:
"Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş. Küçük Narin’in Diyarbakır’da vahşice katledilmesi siyasette taşları yerinden oynatacak bu gelişmenin hak ettiği ilgiyi görmesini engelledi. Oysa Yavaş’ın CHP’nin 7 Eylül’deki Tüzük Kurultayında kurduğu şu cümle üstü kapalı bir veda mesajıydı: “Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!” Bu subliminal veda mesajının öncesi de var.. Tarih 2 Eylül 2024.. Yavaş, yanına HÜDAPAR’ı da katarak DEM Parti’yi eleştiriyor: “Milli bayramlarımız kutlanıyor, ancak bu bayramları kutlamayan iki parti var. Bunlara mesafe konulması gerektiğini düşünüyorum.” Türk siyasetinde DEM Parti’ye mesafe koymayan, tersine “Kent Uzlaşısı” diyerek birlikte yol yürüyen parti hangisi? Yavaş’ın son 10 yılda 3 kez Ankara adayı olduğu ve halen de siyaset yaptığı CHP… Yani kendi partisine ültimatom veriyor. “DEM varsa ben yokum” diyor! Bu çıkışın iki muhatabı var: Özgür Özel ve İmamoğlu.. Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu proje o kadar olgunlaşmış ki, belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan… An itibariyle Yavaş’ı CHP’de tutacak tek siyasi aktör Kılıçdaroğlu.. Teşbihte hata olmaz. CHP’nin eski lideri okeyde aranan dördüncü gibi. Kimin masasına oturursa onun oyunu oynanacak. Daha doğrusu önü açılacak. İmamoğlu’nun da Yavaş’ın da gözü tam da bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun üzerinde. 2028’de 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun.
CHP Kurultayı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
TÜRKİYE
CHP Kurultayı'nda Mansur Yavaş'tan sitem: 'Buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz'
7 Eylül, 17:32
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