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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Kredi faizlerinde düşüş başladı: 100 bin TL ihtiyaç kredisi için toplam maliyet ne kadar oldu?
Kredi faizlerinde düşüş başladı: 100 bin TL ihtiyaç kredisi için toplam maliyet ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma adımlarının ardından hızla yükselen kredi faizleri, son dönemde düşüş eğilimine girdi. İhtiyaç kredisi faizleri, son iki... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T12:22+0300
2024-09-18T12:22+0300
ekonomi
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faiz oranları
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Merkez Bankası verilerine göre, 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faiz oranları, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e düştü. Aynı dönemde tüketici kredileri de yüzde 75.24’ten yüzde 68.79’a geriledi. Uzmanlara göre, bu düşüşün temel nedeni piyasalarda artan likidite fazlası. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan portföy girişlerinin artmasıyla, bankalar ellerindeki likiditeyi daha düşük faiz oranlarıyla kredi olarak sunabiliyor.100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken ne kadar ödeyecek?Şu anda 18 ay vade ile 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi, vade sonunda toplam 180 bin TL geri ödeme yapacak. Bu ödemenin 80 bin TL'si faiz olarak hesaplanıyor.Faizler daha da düşer mi?Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, kredi faizlerinde ilerleyen süreçte daha fazla düşüş olmasını beklediğini belirtti. Bayram, politika faizinin yüksek seviyeye ulaştığını ve bu nedenle reel faizlerin aşağı yönlü bir dengeye oturduğunu söyledi. Ayrıca, Fed'in olası faiz indirimleriyle birlikte Türkiye’ye yeni fon girişlerinin olacağını ve kredi faizlerinin daha da düşebileceğini ifade etti.Kredi çekmek için beklemek mantıklı mı?Bayram, vatandaşlara kredi çekmek için beklemelerini öneriyor. Faizlerin düşmeye devam etmesi durumunda, ihtiyaç kredisi, konut ve araç kredilerinde daha avantajlı oranlar görülebilir. Bu nedenle ihtiyaçlarını erteleyebilen vatandaşların kredi çekme zamanını ilerleyen döneme bırakmalarında fayda olacağını belirtti.Kredi faizlerindeki bu düşüş, hanehalkı ve reel sektöre yönelik harcamaların artmasına yol açabilir. Ancak uzmanlar, enflasyonist etkilerin kontrollü bir şekilde dengelenebileceğini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dunyanin-en-zengin-insanlarindan-olan-buffetin-kizi-susie-babamdan-41-bin-dolar-borc-istedim-1088158631.html
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Kredi faizlerinde düşüş başladı: 100 bin TL ihtiyaç kredisi için toplam maliyet ne kadar oldu?

12:22 18.09.2024
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Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma adımlarının ardından hızla yükselen kredi faizleri, son dönemde düşüş eğilimine girdi. İhtiyaç kredisi faizleri, son iki ayda 6.25 puan gerileyerek yüzde 71.65 seviyesine düştü. Peki, kredi faizlerindeki bu düşüşün nedeni ne? Şu anda 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen bir kişi ne kadar geri ödeme yapacak?
Merkez Bankası verilerine göre, 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faiz oranları, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e düştü. Aynı dönemde tüketici kredileri de yüzde 75.24’ten yüzde 68.79’a geriledi. Uzmanlara göre, bu düşüşün temel nedeni piyasalarda artan likidite fazlası. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan portföy girişlerinin artmasıyla, bankalar ellerindeki likiditeyi daha düşük faiz oranlarıyla kredi olarak sunabiliyor.

100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken ne kadar ödeyecek?

Şu anda 18 ay vade ile 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi, vade sonunda toplam 180 bin TL geri ödeme yapacak. Bu ödemenin 80 bin TL'si faiz olarak hesaplanıyor.

Faizler daha da düşer mi?

Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, kredi faizlerinde ilerleyen süreçte daha fazla düşüş olmasını beklediğini belirtti. Bayram, politika faizinin yüksek seviyeye ulaştığını ve bu nedenle reel faizlerin aşağı yönlü bir dengeye oturduğunu söyledi. Ayrıca, Fed'in olası faiz indirimleriyle birlikte Türkiye’ye yeni fon girişlerinin olacağını ve kredi faizlerinin daha da düşebileceğini ifade etti.

Kredi çekmek için beklemek mantıklı mı?

Bayram, vatandaşlara kredi çekmek için beklemelerini öneriyor. Faizlerin düşmeye devam etmesi durumunda, ihtiyaç kredisi, konut ve araç kredilerinde daha avantajlı oranlar görülebilir. Bu nedenle ihtiyaçlarını erteleyebilen vatandaşların kredi çekme zamanını ilerleyen döneme bırakmalarında fayda olacağını belirtti.
Kredi faizlerindeki bu düşüş, hanehalkı ve reel sektöre yönelik harcamaların artmasına yol açabilir. Ancak uzmanlar, enflasyonist etkilerin kontrollü bir şekilde dengelenebileceğini öngörüyor.
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