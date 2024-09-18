https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dunyanin-en-zengin-insanlarindan-olan-buffetin-kizi-susie-babamdan-41-bin-dolar-borc-istedim-1088158631.html
Dünyanın en zengin insanlarından olan Buffet’in kızı Susie: Babamdan 41 bin dolar borç istedim, ‘Kredi çek’ dedi
Dünyanın en zengin insanlarından olan Buffet’in kızı Susie: Babamdan 41 bin dolar borç istedim, ‘Kredi çek’ dedi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett, kızı Susie Buffett’ın mutfağını yenilemek için istediği 41 bin dolarlık kredi talebini reddetti... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T11:40+0300
2024-09-18T11:40+0300
2024-09-18T11:41+0300
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142 milyar dolarlık net servetiyle tanınan Warren Buffett'in kızı Susie Buffett, bu anısını 2017’de HBO'nun Becoming Warren Buffett belgeselinde yeniden gündeme getirdi. Babasından yardım değil, yalnızca bir kredi istediğini belirten Susie, babasının bu kararı karşısında şaşırdığını ifade etti. Ancak babasının bu mali disiplini uygulamasını doğal bulduğunu da ekledi.Cimri değil, disiplinliSusie Buffett, babasının bu yaklaşımını cimrilik olarak değerlendirmediğini belirterek, “Babam asla cimri olmadı. Bu sadece onun tutumluluğu ve bizim için doğru olanı yapma isteğiydi” dedi. Ayrıca Buffett ailesinde büyümenin, dünyanın en zengin insanlarından birinin çocukları olsalar da oldukça "normal" bir çocukluk anlamına geldiğini vurguladı.Mali disiplin ve hayırseverlikWarren Buffett, servetinin yüzde 99’unu bağışlama sözü vererek The Giving Pledge belgesini imzalamıştı. Bu felsefesi doğrultusunda, çocuklarına devasa bir servet bırakmayı planlamadığını belirten Buffett, çocuklarını mali olarak bağımsız olmaya teşvik ediyor.Susie Buffett, babasının bu kararlarını destekleyerek, “Çocuklara devasa bir servet bırakmak mantıklı değil” dedi ve Buffett'ın çocuklarına büyük miktarda para bırakmayacağını, bunun aileye zarar vereceğini düşündüğünü ekledi.
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milyarder, dolar milyarderi, miras, miras, disiplin, zengin, ekonomi
Dünyanın en zengin insanlarından olan Buffet’in kızı Susie: Babamdan 41 bin dolar borç istedim, ‘Kredi çek’ dedi
11:40 18.09.2024 (güncellendi: 11:41 18.09.2024)
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett, kızı Susie Buffett’ın mutfağını yenilemek için istediği 41 bin dolarlık kredi talebini reddetti. Buffett, milyarlarca dolarlık servetine rağmen, kızına “Herkes gibi bankaya git” yanıtını verdi.
142 milyar dolarlık net servetiyle tanınan Warren Buffett'in kızı Susie Buffett, bu anısını 2017’de HBO'nun Becoming Warren Buffett belgeselinde yeniden gündeme getirdi. Babasından yardım değil, yalnızca bir kredi istediğini belirten Susie, babasının bu kararı karşısında şaşırdığını ifade etti. Ancak babasının bu mali disiplini uygulamasını doğal bulduğunu da ekledi.
Susie Buffett, babasının bu yaklaşımını cimrilik olarak değerlendirmediğini belirterek, “Babam asla cimri olmadı. Bu sadece onun tutumluluğu ve bizim için doğru olanı yapma isteğiydi” dedi. Ayrıca Buffett ailesinde büyümenin, dünyanın en zengin insanlarından birinin çocukları olsalar da oldukça "normal" bir çocukluk anlamına geldiğini vurguladı.
Mali disiplin ve hayırseverlik
Warren Buffett, servetinin yüzde 99’unu bağışlama sözü vererek The Giving Pledge belgesini imzalamıştı. Bu felsefesi doğrultusunda, çocuklarına devasa bir servet bırakmayı planlamadığını belirten Buffett, çocuklarını mali olarak bağımsız olmaya teşvik ediyor.
Susie Buffett, babasının bu kararlarını destekleyerek, “Çocuklara devasa bir servet bırakmak mantıklı değil” dedi ve Buffett'ın çocuklarına büyük miktarda para bırakmayacağını, bunun aileye zarar vereceğini düşündüğünü ekledi.