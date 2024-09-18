https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/isvecli-bakanlari-ankaraya-goturen-ucak-teknik-ariza-nedeniyle-geri-dondu-1088172433.html

İsveçli bakanları Ankara'ya götüren uçak teknik arıza nedeniyle geri döndü

İsveçli bakanları Ankara'ya götüren uçak teknik arıza nedeniyle geri döndü

Sputnik Türkiye

İsveç Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanını Ankara'ya götürmek için havalanan uçak teknik bir arıza nedeniyle Stockholm Arlanda Havalimanı'na geri döndü. İki... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T16:07+0300

2024-09-18T16:07+0300

2024-09-18T16:07+0300

dünya

isveç

isveç dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

ikili ilişkiler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073880391_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2f0878fb72840f908e57b82636e0eace.jpg

Ankara'ya gelerek Güvenlik Mekanizması toplantısına katılacak olan İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer, bindikleri uçağın arıza yapması nedeniyle seyahatlerini erteledi. Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü belirterek, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi ve yolcular veya mürettebat için acil bir tehlike oluşturmuyordu. Terörizme ve organize suça karşı işbirliği de dahil olmak üzere birçok önemli konunun tartışılacağı Ankara'daki toplantı sabırsızlıkla bekleniyordu. En kısa sürede yeni bir toplantı gününün ayarlanması için çalışmalar başladı." ifadelerini kullandı.İlk kez düzenlenecektiTürkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık edeceği toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İsveç Adalet Bakanı Strummer da katılacaktı.İlk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması Toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından özel önem taşıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/isvecin-yeni-disisleri-bakani-aciklandi-ilk-dis-gezisi-turkiye-olacak-1087877122.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, isveç dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ikili ilişkiler