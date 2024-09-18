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İsveçli bakanları Ankara'ya götüren uçak teknik arıza nedeniyle geri döndü
İsveçli bakanları Ankara'ya götüren uçak teknik arıza nedeniyle geri döndü
Sputnik Türkiye
İsveç Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanını Ankara'ya götürmek için havalanan uçak teknik bir arıza nedeniyle Stockholm Arlanda Havalimanı'na geri döndü. İki... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara'ya gelerek Güvenlik Mekanizması toplantısına katılacak olan İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer, bindikleri uçağın arıza yapması nedeniyle seyahatlerini erteledi. Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü belirterek, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi ve yolcular veya mürettebat için acil bir tehlike oluşturmuyordu. Terörizme ve organize suça karşı işbirliği de dahil olmak üzere birçok önemli konunun tartışılacağı Ankara'daki toplantı sabırsızlıkla bekleniyordu. En kısa sürede yeni bir toplantı gününün ayarlanması için çalışmalar başladı." ifadelerini kullandı.İlk kez düzenlenecektiTürkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık edeceği toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İsveç Adalet Bakanı Strummer da katılacaktı.İlk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması Toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından özel önem taşıyordu.
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isveç, isveç dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ikili ilişkiler
isveç, isveç dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ikili ilişkiler

İsveçli bakanları Ankara'ya götüren uçak teknik arıza nedeniyle geri döndü

16:07 18.09.2024
© AAİsveç Bayrağı
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İsveç Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanını Ankara'ya götürmek için havalanan uçak teknik bir arıza nedeniyle Stockholm Arlanda Havalimanı'na geri döndü. İki bakan, Türkiye'de Güvenlik Mekanizması toplantısına katılacaklardı.
Ankara'ya gelerek Güvenlik Mekanizması toplantısına katılacak olan İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer, bindikleri uçağın arıza yapması nedeniyle seyahatlerini erteledi.
Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü belirterek, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi ve yolcular veya mürettebat için acil bir tehlike oluşturmuyordu. Terörizme ve organize suça karşı işbirliği de dahil olmak üzere birçok önemli konunun tartışılacağı Ankara'daki toplantı sabırsızlıkla bekleniyordu. En kısa sürede yeni bir toplantı gününün ayarlanması için çalışmalar başladı." ifadelerini kullandı.

İlk kez düzenlenecekti

Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık edeceği toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İsveç Adalet Bakanı Strummer da katılacaktı.
İlk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması Toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından özel önem taşıyordu.
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