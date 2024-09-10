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İsveç'in yeni dışişleri bakanı açıklandı: İlk dış gezisi Türkiye olacak
İsveç'in yeni dışişleri bakanı açıklandı: İlk dış gezisi Türkiye olacak
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görevi ve aktif siyasi hayatını 4 Eylül'de bırakmasının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson tarafından Göç... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T18:46+0300
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, istifa eden Dışişleri Bakanı Billström'ün yerine Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini duyurdu.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bugün düzenlediği basın toplantısında kabinesinde değişiklik yaptıklarını ifade etti. 4 Eylül tarihinde siyaseti ve Dışişleri Bakanlığını bırakan Tobias Billström'ün yerine Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini açıkladı. Ayrıca partisinde yer alan milletvekili Jessica Rosencrantz'i Avrupa Birliği (AB) Bakanlığına, Benjamin Dousa'nı da Ticaret Bakanlığına atadığını ifade etti. Ticaret Bakanı Johan Forsell'in ise Göç Bakanlığının başına getirildiğini kaydetti.Dışişleri Bakanı Stenergard'ın ilk gezisi Türkiyeİsveç devlet televizyonu SVT, yeni atanan Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın ilk dış gezisini 18 Eylül'de Türkiye'ye yapacağını ifade etti.Maria Malmer Stenergard kimdir?İsveç'te 8 yıldır milletvekili olan Maria Malmer Stenergard Ilımlı Birlik Partisi'nde bulunuyor. 23 Mart 1981 doğumlu yeni Dışişleri Bakanı ayrıca Riksdag üyesi olarak siyasette aktif olarak bulunuyor.İsveç Kabinesi'nde değişen bakanlıklar
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türkiye, isveç, dışişleri bakanlığı, isveç dışişleri bakanlığı, bakan
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İsveç'in yeni dışişleri bakanı açıklandı: İlk dış gezisi Türkiye olacak

18:46 10.09.2024 (güncellendi: 18:52 10.09.2024)
© AA / Atila Altuntaşisveç dışişleri
isveç dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA / Atila Altuntaş
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görevi ve aktif siyasi hayatını 4 Eylül'de bırakmasının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson tarafından Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard Dışişleri Bakanı olarak atandı. Yeni bakan ilk yurt dışı gezisini 18 Eylül'de Türkiye'ye yapacağını açıkladı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, istifa eden Dışişleri Bakanı Billström'ün yerine Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini duyurdu.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bugün düzenlediği basın toplantısında kabinesinde değişiklik yaptıklarını ifade etti. 4 Eylül tarihinde siyaseti ve Dışişleri Bakanlığını bırakan Tobias Billström'ün yerine Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini açıkladı. Ayrıca partisinde yer alan milletvekili Jessica Rosencrantz'i Avrupa Birliği (AB) Bakanlığına, Benjamin Dousa'nı da Ticaret Bakanlığına atadığını ifade etti. Ticaret Bakanı Johan Forsell'in ise Göç Bakanlığının başına getirildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Stenergard'ın ilk gezisi Türkiye

İsveç devlet televizyonu SVT, yeni atanan Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın ilk dış gezisini 18 Eylül'de Türkiye'ye yapacağını ifade etti.

Maria Malmer Stenergard kimdir?

İsveç'te 8 yıldır milletvekili olan Maria Malmer Stenergard Ilımlı Birlik Partisi'nde bulunuyor. 23 Mart 1981 doğumlu yeni Dışişleri Bakanı ayrıca Riksdag üyesi olarak siyasette aktif olarak bulunuyor.

İsveç Kabinesi'nde değişen bakanlıklar

Dışişleri Bakanlığı:Eski Bakan: Tobias Billström
Yeni Bakan: Maria Malmer Stenergard
Göç Bakanlığı: Eski Bakan: Maria Malmer Stenergard
Yeni Bakan: Johan Forsell
Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı:Yeni Bakan: Jessica Rosencrantz
Ticaret Bakanlığı: Eski Bakan: Johan Forsell
Yeni Bakan: Benjamin Dousa
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