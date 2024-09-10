https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/isvecin-yeni-disisleri-bakani-aciklandi-ilk-dis-gezisi-turkiye-olacak-1087877122.html

İsveç'in yeni dışişleri bakanı açıklandı: İlk dış gezisi Türkiye olacak

İsveç'in yeni dışişleri bakanı açıklandı: İlk dış gezisi Türkiye olacak

Sputnik Türkiye

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görevi ve aktif siyasi hayatını 4 Eylül'de bırakmasının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson tarafından Göç... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T18:46+0300

2024-09-10T18:46+0300

2024-09-10T18:52+0300

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dışişleri bakanlığı

isveç dışişleri bakanlığı

bakan

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, istifa eden Dışişleri Bakanı Billström'ün yerine Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini duyurdu.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bugün düzenlediği basın toplantısında kabinesinde değişiklik yaptıklarını ifade etti. 4 Eylül tarihinde siyaseti ve Dışişleri Bakanlığını bırakan Tobias Billström'ün yerine Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini açıkladı. Ayrıca partisinde yer alan milletvekili Jessica Rosencrantz'i Avrupa Birliği (AB) Bakanlığına, Benjamin Dousa'nı da Ticaret Bakanlığına atadığını ifade etti. Ticaret Bakanı Johan Forsell'in ise Göç Bakanlığının başına getirildiğini kaydetti.Dışişleri Bakanı Stenergard'ın ilk gezisi Türkiyeİsveç devlet televizyonu SVT, yeni atanan Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın ilk dış gezisini 18 Eylül'de Türkiye'ye yapacağını ifade etti.Maria Malmer Stenergard kimdir?İsveç'te 8 yıldır milletvekili olan Maria Malmer Stenergard Ilımlı Birlik Partisi'nde bulunuyor. 23 Mart 1981 doğumlu yeni Dışişleri Bakanı ayrıca Riksdag üyesi olarak siyasette aktif olarak bulunuyor.İsveç Kabinesi'nde değişen bakanlıklar

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