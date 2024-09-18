https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/gorevi-basindayken-motosiklet-carpan-astsubay-cavus-cangir-sehit-oldu--1088166113.html
Görevi başındayken motosiklet çarpan Astsubay Çavuş Çangır şehit oldu
Görevi başındayken motosiklet çarpan Astsubay Çavuş Çangır şehit oldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu’da görevli Jandarma Astsubay Çavuşu Mehmet Fatih ÇANGIR’ın yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T14:01+0300
2024-09-18T14:01+0300
2024-09-18T14:01+0300
türkiye
şehit
şehit cenazesi
ordu
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
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Bakan Yerlikaya taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yerlikaya-kirmizi-kategorili-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1088107132.html
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şehit, şehit cenazesi, ordu, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
şehit, şehit cenazesi, ordu, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
Görevi başındayken motosiklet çarpan Astsubay Çavuş Çangır şehit oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu’da görevli Jandarma Astsubay Çavuşu Mehmet Fatih ÇANGIR’ın yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu şehit olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih ÇANGIR yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."