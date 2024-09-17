https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yerlikaya-kirmizi-kategorili-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1088107132.html

Yerlikaya: Kırmızı kategorili terörist etkisiz hale getirildi

Yerlikaya: Kırmızı kategorili terörist etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Kırmızı Kategoride aranan 'Sözde Amed Eyalet Sorumlusu' Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve Gri Kategoride aranan Botan... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T09:37+0300

2024-09-17T09:37+0300

2024-09-17T10:01+0300

türkiye

terör

terör örgütü

askeri operasyon

operasyon

içişleri bakanlığı

gürz operasyonu

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Jandarma İstihbaratı ve TEM koordinesinde yapılan GÜRZ-14 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı istihbarat elde etti. Jandarma Özel Harekat timleri, komandolar ve güvenlik korucularının katıldığı Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda teröristlerle temas meydana geldi. Çıkan çatışmada kırmızı kategorili Zırav Taş ve gri kategorili Fehmi Başkurt adlı teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3 güvenlik gücü, 5 sivil vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğu 2020’den itibaren düzenli olarak eylemler planladığı ve katıldığı vurgulandı. Bakan Yerlikaya “Operasyon esnasında yaralanan Kahraman Güvenlik Korucumuza acil şifalar diliyorum” dedi.Kırmızı kategorili liste ne anlama geliyor?İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesini 5 farklı renkte kategorize ediyor. Aranan terörsitler, önem derecesine göre Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri renk sıralamasıyla kategorize ediliyor. Bu sıraya göre aranan teröristlerin başına konulan ödüller de o oranda değişiyor. Örneğin kırmızı listede yer alan teröristlerin yakalanması için sağlanan bilgi ve destek için 10 milyon TL’ye kadar ödüllendirme yapılabiliyor.

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terör, terör örgütü, askeri operasyon, operasyon, içişleri bakanlığı, gürz operasyonu