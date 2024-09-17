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Yerlikaya: Kırmızı kategorili terörist etkisiz hale getirildi
Yerlikaya: Kırmızı kategorili terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Kırmızı Kategoride aranan 'Sözde Amed Eyalet Sorumlusu' Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve Gri Kategoride aranan Botan... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T09:37+0300
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Jandarma İstihbaratı ve TEM koordinesinde yapılan GÜRZ-14 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı istihbarat elde etti. Jandarma Özel Harekat timleri, komandolar ve güvenlik korucularının katıldığı Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda teröristlerle temas meydana geldi. Çıkan çatışmada kırmızı kategorili Zırav Taş ve gri kategorili Fehmi Başkurt adlı teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3 güvenlik gücü, 5 sivil vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğu 2020’den itibaren düzenli olarak eylemler planladığı ve katıldığı vurgulandı. Bakan Yerlikaya “Operasyon esnasında yaralanan Kahraman Güvenlik Korucumuza acil şifalar diliyorum” dedi.Kırmızı kategorili liste ne anlama geliyor?İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesini 5 farklı renkte kategorize ediyor. Aranan terörsitler, önem derecesine göre Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri renk sıralamasıyla kategorize ediliyor. Bu sıraya göre aranan teröristlerin başına konulan ödüller de o oranda değişiyor. Örneğin kırmızı listede yer alan teröristlerin yakalanması için sağlanan bilgi ve destek için 10 milyon TL’ye kadar ödüllendirme yapılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/meteorolojiden-istanbul-dahil-rekor-sayida-sehre-uyari-5-gun-boyunca-surecek-cok-kuvvetli-geliyor-1088103941.html
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terör, terör örgütü, askeri operasyon, operasyon, içişleri bakanlığı, gürz operasyonu
terör, terör örgütü, askeri operasyon, operasyon, içişleri bakanlığı, gürz operasyonu

Yerlikaya: Kırmızı kategorili terörist etkisiz hale getirildi

09:37 17.09.2024 (güncellendi: 10:01 17.09.2024)
© FotoğrafYerlikaya: Kırmızı kategorili terörist etkisiz hale getirildi
Yerlikaya: Kırmızı kategorili terörist etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Kırmızı Kategoride aranan 'Sözde Amed Eyalet Sorumlusu' Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve Gri Kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt’un etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık verilerine göre renk kategorileri ne anlama geliyor?
Jandarma İstihbaratı ve TEM koordinesinde yapılan GÜRZ-14 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı istihbarat elde etti. Jandarma Özel Harekat timleri, komandolar ve güvenlik korucularının katıldığı Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda teröristlerle temas meydana geldi. Çıkan çatışmada kırmızı kategorili Zırav Taş ve gri kategorili Fehmi Başkurt adlı teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3 güvenlik gücü, 5 sivil vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğu 2020’den itibaren düzenli olarak eylemler planladığı ve katıldığı vurgulandı. Bakan Yerlikaya “Operasyon esnasında yaralanan Kahraman Güvenlik Korucumuza acil şifalar diliyorum” dedi.

Kırmızı kategorili liste ne anlama geliyor?

İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesini 5 farklı renkte kategorize ediyor. Aranan terörsitler, önem derecesine göre Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri renk sıralamasıyla kategorize ediliyor. Bu sıraya göre aranan teröristlerin başına konulan ödüller de o oranda değişiyor. Örneğin kırmızı listede yer alan teröristlerin yakalanması için sağlanan bilgi ve destek için 10 milyon TL’ye kadar ödüllendirme yapılabiliyor.
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