https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/cocugu-kucaginda-yuruyen-kadini-taciz-etmisti-baska-bir-kadina-da-tacizde-bulundugu-ortaya-cikti-1088145434.html
Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı
Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'de kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadını motosikletinin üstünden el ile taciz eden motokuryenin başka bir kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T01:28+0300
2024-09-18T01:28+0300
2024-09-18T01:54+0300
türkiye
izmir
bayraklı
taciz
kadına yönelik taciz
cinsel taciz
motokurye
tutuklanma
cezaevi
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden ve gözaltına alınan motosikletli kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kucağında çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan ve şikayet üzerine gözaltına alınan 22 yaşındaki motosikletli kuryenin aynı gün başka bir kadını daha taciz ettiği öğrenildi. Tutuklanan kişinin 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından kaydının bulunduğu da belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/canakkalede-5-yasindaki-cocuk-kayboldu-1088130655.html
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izmir, bayraklı, taciz, kadına yönelik taciz, cinsel taciz, motokurye, tutuklanma, cezaevi
izmir, bayraklı, taciz, kadına yönelik taciz, cinsel taciz, motokurye, tutuklanma, cezaevi
Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı
01:28 18.09.2024 (güncellendi: 01:54 18.09.2024)
İzmir'de kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadını motosikletinin üstünden el ile taciz eden motokuryenin başka bir kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan motosikletli kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden ve gözaltına alınan motosikletli kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kucağında çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan ve şikayet üzerine gözaltına alınan 22 yaşındaki motosikletli kuryenin aynı gün başka bir kadını daha taciz ettiği öğrenildi.
Tutuklanan kişinin 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından kaydının bulunduğu da belirlendi.