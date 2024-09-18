https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/cocugu-kucaginda-yuruyen-kadini-taciz-etmisti-baska-bir-kadina-da-tacizde-bulundugu-ortaya-cikti-1088145434.html

Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı

Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'de kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadını motosikletinin üstünden el ile taciz eden motokuryenin başka bir kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T01:28+0300

2024-09-18T01:28+0300

2024-09-18T01:54+0300

türkiye

izmir

bayraklı

taciz

kadına yönelik taciz

cinsel taciz

motokurye

tutuklanma

cezaevi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden ve gözaltına alınan motosikletli kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kucağında çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan ve şikayet üzerine gözaltına alınan 22 yaşındaki motosikletli kuryenin aynı gün başka bir kadını daha taciz ettiği öğrenildi. Tutuklanan kişinin 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından kaydının bulunduğu da belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/canakkalede-5-yasindaki-cocuk-kayboldu-1088130655.html

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izmir, bayraklı, taciz, kadına yönelik taciz, cinsel taciz, motokurye, tutuklanma, cezaevi