Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Melek Büyükçınar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'nin BRICS üyeliğini kimler destekliyor, kimler karşı çıkıyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/cocugu-kucaginda-yuruyen-kadini-taciz-etmisti-baska-bir-kadina-da-tacizde-bulundugu-ortaya-cikti-1088145434.html
Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı
Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'de kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadını motosikletinin üstünden el ile taciz eden motokuryenin başka bir kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T01:28+0300
2024-09-18T01:54+0300
türkiye
izmir
bayraklı
taciz
kadına yönelik taciz
cinsel taciz
motokurye
tutuklanma
cezaevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/06/1053528779_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_230850128d838964cd063eefc71edf05.jpg
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden ve gözaltına alınan motosikletli kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kucağında çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan ve şikayet üzerine gözaltına alınan 22 yaşındaki motosikletli kuryenin aynı gün başka bir kadını daha taciz ettiği öğrenildi. Tutuklanan kişinin 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından kaydının bulunduğu da belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/canakkalede-5-yasindaki-cocuk-kayboldu-1088130655.html
türkiye
izmir
bayraklı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/06/1053528779_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_cded7b62d4b0539cd8a428f31904f7f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, bayraklı, taciz, kadına yönelik taciz, cinsel taciz, motokurye, tutuklanma, cezaevi
izmir, bayraklı, taciz, kadına yönelik taciz, cinsel taciz, motokurye, tutuklanma, cezaevi

Çocuğu kucağında yürüyen kadını taciz etmişti: Başka bir kadına da tacizde bulunduğu ortaya çıktı

01:28 18.09.2024 (güncellendi: 01:54 18.09.2024)
© AAMotokurye
Motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA
Abone ol
İzmir'de kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadını motosikletinin üstünden el ile taciz eden motokuryenin başka bir kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan motosikletli kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden ve gözaltına alınan motosikletli kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kucağında çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan ve şikayet üzerine gözaltına alınan 22 yaşındaki motosikletli kuryenin aynı gün başka bir kadını daha taciz ettiği öğrenildi.
Tutuklanan kişinin 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından kaydının bulunduğu da belirlendi.
Çanakkale'de 5 yaşındaki çocuk kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
TÜRKİYE
Çanakkale'de 5 yaşındaki çocuk kayboldu
Dün, 17:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала