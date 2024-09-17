https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/canakkalede-5-yasindaki-cocuk-kayboldu-1088130655.html
Çanakkale'de 5 yaşındaki çocuk kayboldu
Çanakkale'de 5 yaşındaki çocuk kayboldu
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki çocuk kayboldu. Kaybolan çocuk için belediye hoparlörlerinden anons yapıldı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:04+0300
2024-09-17T17:04+0300
2024-09-17T17:04+0300
türkiye
kayıp
kayıp çocuklar
çanakkale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088130323_0:131:636:489_1920x0_80_0_0_57bbbf95187607f7f02852ae10b21b20.jpg
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlarken, Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yaparak yardım çağrısında bulundu. Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/1087852611.html
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088130323_0:72:636:549_1920x0_80_0_0_0d2d678439cf09d5aa1583ab65e58953.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kayıp, kayıp çocuklar, çanakkale
kayıp, kayıp çocuklar, çanakkale
Çanakkale'de 5 yaşındaki çocuk kayboldu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki çocuk kayboldu. Kaybolan çocuk için belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlarken, Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yaparak yardım çağrısında bulundu.
Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.