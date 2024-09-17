https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/canakkalede-5-yasindaki-cocuk-kayboldu-1088130655.html

Çanakkale'de 5 yaşındaki çocuk kayboldu

Çanakkale'de 5 yaşındaki çocuk kayboldu

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki çocuk kayboldu. Kaybolan çocuk için belediye hoparlörlerinden anons yapıldı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T17:04+0300

2024-09-17T17:04+0300

2024-09-17T17:04+0300

türkiye

kayıp

kayıp çocuklar

çanakkale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088130323_0:131:636:489_1920x0_80_0_0_57bbbf95187607f7f02852ae10b21b20.jpg

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlarken, Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yaparak yardım çağrısında bulundu. Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/1087852611.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayıp, kayıp çocuklar, çanakkale