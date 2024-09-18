https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/bm-genel-kurulu-israilin-isgal-ettigi-filistin-topraklarindan-cekilmesini-talep-etti-1088178116.html
BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini talep etti
BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini talep etti
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesini talep etti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T18:38+0300
2024-09-18T18:38+0300
2024-09-18T19:22+0300
israil- filistin çatışması
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
filistin
israil
israil-filistin
işgal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055867191_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f95acfc1e48610542d03237bf6fbdfbe.jpg
BM Genel Kurulu, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmeye çağıran bir kararı kabul etti.Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.Genel Kurul, mahkemenin ilgili görüşünü memnuniyetle karşılayan ve 'İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığına derhal son vermesini talep eden' belgeyi kabul etti. Genel Kurul işgalin sonlandırılmasına ilişkin de 'kararın kabulünden sonra en geç 12 ay içinde' yapılması gerektiğini de kabul etti.Belgede ayrıca İsrail'den 'Uluslararası Adalet Divanı'ndaki kararlar da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerini gecikmeksizin yerine getirmesi' talep edildi. Bu talepler arasında işgal altındaki Filistin topraklarından (hava ve deniz sahası dahil) tüm askerlerin çekilmesi ve yerleşim faaliyetlerinin durdurulması da yer aldı.Karar diğer hususların yanı sıra, İsrail'den yasadışı işgalin yol açtığı zararların tazmin edilmesini, el konulan toprak, gayrimenkul ve mal varlıklarının iade edilmesini ve işgal sırasında yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesini talep ediyor.Buna ek olarak Genel Kurul, 'tüm devletlere' İsrail yerleşimlerinde üretilen her türlü malın ithalatını durdurmak için önlemler almak ve bölgede kullanılabilecek silah, mühimmat ve ilgili malzemelerin tedarikini veya transferini durdurmak da dahil olmak üzere İsrail'in yasadışı varlığının yarattığı durumun sürdürülmesine yardım etmemeleri veya destek olmamaları çağrısında bulundu.İsrail, BM Genel Kurulu kararını reddettiİsrail, BM Genel Kurulu'nun Filistin topraklarının özgürleştirilmesi çağrısını içeren yeni kararını reddederek bu kararı bir 'aptallık yürüyüşü' olarak nitelendirirken Genel Kurul'un kendisini de bir 'siyasi tiyatro' olarak nitelendirdi.İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beyrutun-guney-banliyolerinde-patlama-sesi-duyuldu-1088176085.html
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055867191_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_1dec9b47bacb39b600851946c8892375.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, filistin, israil, israil-filistin, işgal
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, filistin, israil, israil-filistin, işgal
BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini talep etti
18:38 18.09.2024 (güncellendi: 19:22 18.09.2024)
BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesini talep etti.
BM Genel Kurulu, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmeye çağıran bir kararı kabul etti.
Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.
Genel Kurul, mahkemenin ilgili görüşünü memnuniyetle karşılayan ve 'İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığına derhal son vermesini talep eden' belgeyi kabul etti. Genel Kurul işgalin sonlandırılmasına ilişkin de 'kararın kabulünden sonra en geç 12 ay içinde' yapılması gerektiğini de kabul etti.
Belgede ayrıca İsrail'den 'Uluslararası Adalet Divanı'ndaki kararlar da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerini gecikmeksizin yerine getirmesi' talep edildi. Bu talepler arasında işgal altındaki Filistin topraklarından (hava ve deniz sahası dahil) tüm askerlerin çekilmesi ve yerleşim faaliyetlerinin durdurulması da yer aldı.
Karar diğer hususların yanı sıra, İsrail'den yasadışı işgalin yol açtığı zararların tazmin edilmesini, el konulan toprak, gayrimenkul ve mal varlıklarının iade edilmesini ve işgal sırasında yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesini talep ediyor.
Buna ek olarak Genel Kurul, 'tüm devletlere' İsrail yerleşimlerinde üretilen her türlü malın ithalatını durdurmak için önlemler almak ve bölgede kullanılabilecek silah, mühimmat ve ilgili malzemelerin tedarikini veya transferini durdurmak da dahil olmak üzere İsrail'in yasadışı varlığının yarattığı durumun sürdürülmesine yardım etmemeleri veya destek olmamaları çağrısında bulundu.
İsrail, BM Genel Kurulu kararını reddetti
İsrail, BM Genel Kurulu'nun Filistin topraklarının özgürleştirilmesi çağrısını içeren yeni kararını reddederek bu kararı bir 'aptallık yürüyüşü' olarak nitelendirirken Genel Kurul'un kendisini de bir 'siyasi tiyatro' olarak nitelendirdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
İsrail, Genel Kurul'un çarpıtılmış ve gerçeklikten kopuk kararını reddetmekte ve bugün New York'ta gerçekleşen aptallık yürüyüşüne katılmayan dünyanın önde gelen ülkelerine teşekkür etmektedir. BM Genel Kurulu adı verilen siyasi tiyatro bugün gerçeklikten kopuk, terörizmi cesaretlendiren ve barış şansına zarar veren çarpık bir karar almıştır. Gerçeklerden kendini soyutlamak işte böyle bir şeydir. Alaycı uluslararası siyaset işte böyle bir şeydir.