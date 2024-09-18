https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/bm-genel-kurulu-israilin-isgal-ettigi-filistin-topraklarindan-cekilmesini-talep-etti-1088178116.html

BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini talep etti

BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini talep etti

Sputnik Türkiye

BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesini talep etti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T18:38+0300

2024-09-18T18:38+0300

2024-09-18T19:22+0300

israil- filistin çatışması

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

filistin

israil

israil-filistin

işgal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055867191_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f95acfc1e48610542d03237bf6fbdfbe.jpg

BM Genel Kurulu, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmeye çağıran bir kararı kabul etti.Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.Genel Kurul, mahkemenin ilgili görüşünü memnuniyetle karşılayan ve 'İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığına derhal son vermesini talep eden' belgeyi kabul etti. Genel Kurul işgalin sonlandırılmasına ilişkin de 'kararın kabulünden sonra en geç 12 ay içinde' yapılması gerektiğini de kabul etti.Belgede ayrıca İsrail'den 'Uluslararası Adalet Divanı'ndaki kararlar da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerini gecikmeksizin yerine getirmesi' talep edildi. Bu talepler arasında işgal altındaki Filistin topraklarından (hava ve deniz sahası dahil) tüm askerlerin çekilmesi ve yerleşim faaliyetlerinin durdurulması da yer aldı.Karar diğer hususların yanı sıra, İsrail'den yasadışı işgalin yol açtığı zararların tazmin edilmesini, el konulan toprak, gayrimenkul ve mal varlıklarının iade edilmesini ve işgal sırasında yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesini talep ediyor.Buna ek olarak Genel Kurul, 'tüm devletlere' İsrail yerleşimlerinde üretilen her türlü malın ithalatını durdurmak için önlemler almak ve bölgede kullanılabilecek silah, mühimmat ve ilgili malzemelerin tedarikini veya transferini durdurmak da dahil olmak üzere İsrail'in yasadışı varlığının yarattığı durumun sürdürülmesine yardım etmemeleri veya destek olmamaları çağrısında bulundu.İsrail, BM Genel Kurulu kararını reddettiİsrail, BM Genel Kurulu'nun Filistin topraklarının özgürleştirilmesi çağrısını içeren yeni kararını reddederek bu kararı bir 'aptallık yürüyüşü' olarak nitelendirirken Genel Kurul'un kendisini de bir 'siyasi tiyatro' olarak nitelendirdi.İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beyrutun-guney-banliyolerinde-patlama-sesi-duyuldu-1088176085.html

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, filistin, israil, israil-filistin, işgal