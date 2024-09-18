https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/bayern-munih-dinamo-zagrebi-9-2-yendi-sampiyonlar-ligi-gecenin-sonuclari-1088143957.html

Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 yendi: Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 yendi: Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi’nde Almanya ekibi Bayern Münih, Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Maç 9-2 Bayern Münih galibiyeti ile sona erdi. Peki... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T00:22+0300

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Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 yendi. Gecenin en farklı skorunda Alman takımının golleri Kane, Guerreiro, Olise, Sane ve Goretzka'dan geldi.2024/25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, bugün oynanan karşılaşmalar ile başladı. Takımlar grup maçlarında 3 puan için sahaya çıktı.Şampiyonlar Ligi grup maçları sonuçlarıMilan 1 - 3 LiverpoolSporting Lizbon 2 - 0 LilleJuventus 3 - 1 PSV Young Boys 0 - 3 Aston VillaReal Madrid 3 - 1 StutgartBayern Münih 9 - 2 Dinamo Zagreb

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