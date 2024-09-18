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Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 yendi: Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları
Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 yendi: Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi’nde Almanya ekibi Bayern Münih, Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Maç 9-2 Bayern Münih galibiyeti ile sona erdi. Peki... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 yendi. Gecenin en farklı skorunda Alman takımının golleri Kane, Guerreiro, Olise, Sane ve Goretzka'dan geldi.2024/25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, bugün oynanan karşılaşmalar ile başladı. Takımlar grup maçlarında 3 puan için sahaya çıktı.Şampiyonlar Ligi grup maçları sonuçlarıMilan 1 - 3 LiverpoolSporting Lizbon 2 - 0 LilleJuventus 3 - 1 PSV Young Boys 0 - 3 Aston VillaReal Madrid 3 - 1 StutgartBayern Münih 9 - 2 Dinamo Zagreb
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/juventus-psv-eindhoveni-3-1-maglup-etti-ilk-gol-kenan-yildizdan-geldi--1088142745.html
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şampiyonlar ligi maçları, şampiyonlar ligi sonuçları, bayern münih dinamo zagreb, şampiyonlar ligi en farklı skoru
şampiyonlar ligi maçları, şampiyonlar ligi sonuçları, bayern münih dinamo zagreb, şampiyonlar ligi en farklı skoru

Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 yendi: Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

00:22 18.09.2024
© AAAtatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor
Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA
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Şampiyonlar Ligi’nde Almanya ekibi Bayern Münih, Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Maç 9-2 Bayern Münih galibiyeti ile sona erdi. Peki, Şampiyonlar Ligi maç sonuçları ne?
Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 yendi. Gecenin en farklı skorunda Alman takımının golleri Kane, Guerreiro, Olise, Sane ve Goretzka'dan geldi.
2024/25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, bugün oynanan karşılaşmalar ile başladı. Takımlar grup maçlarında 3 puan için sahaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi grup maçları sonuçları

Milan 1 - 3 Liverpool
Sporting Lizbon 2 - 0 Lille
Juventus 3 - 1 PSV
Young Boys 0 - 3 Aston Villa
Real Madrid 3 - 1 Stutgart
Bayern Münih 9 - 2 Dinamo Zagreb
Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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