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Juventus PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti: İlk gol Kenan Yıldız'dan geldi
Juventus PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti: İlk gol Kenan Yıldız'dan geldi
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti. Kenan Yıldız, 21... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T23:59+0300
2024-09-17T23:59+0300
2024-09-18T00:29+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan takımı Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.İlk Şampiyonlar Ligi golüJuventus, 21. dakikada futbolcu Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 19 yaşındaki oyuncu, bu golle birlikte kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golüne imza attı. 27. dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Juventus'un 2-0 üstünlüğüyle ilk yarı tamamlandı.52. dakikada Nicolas Gonzalez'in attığı golle skor 3-0 oldu. PSV 90+3'de Ismael Saibari'nin bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Juventus, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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Juventus PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti: İlk gol Kenan Yıldız'dan geldi
23:59 17.09.2024 (güncellendi: 00:29 18.09.2024)
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti. Kenan Yıldız, 21. dakikada maçın ilk golünü attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan takımı Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.
İlk Şampiyonlar Ligi golü
Juventus, 21. dakikada futbolcu Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 19 yaşındaki oyuncu, bu golle birlikte kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golüne imza attı.
27. dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Juventus'un 2-0 üstünlüğüyle ilk yarı tamamlandı.
52. dakikada Nicolas Gonzalez'in attığı golle skor 3-0 oldu. PSV 90+3'de Ismael Saibari'nin bulduğu golle farkı 2'ye indirdi.
Juventus, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.