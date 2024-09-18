https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/turkiyeden-sudana-ikinci-insani-yardim-gemisi-yola-cikti-1088147072.html

Türkiye'den Sudan'a ikinci insani yardım gemisi yola çıktı

Türkiye'den Sudan'a ikinci insani yardım gemisi yola çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye'den Sudan'a haziran ayından beri devam etmekte olan sellerden dolayı ikinci insani yardım gemisi yola çıktı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T04:21+0300

2024-09-18T04:21+0300

2024-09-18T04:21+0300

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sel

sel felaketi

kolera salgını

insani yardım

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Türkiye, Haziran ayından bu yana Sudan'da devam eden sel felaketlerinden ötürü Sudan genelinde insani şartların giderek daha elverişsiz hale gelmesi ve bölge halkının temel ihtiyaçlara erişmede zorluklar yaşaması nedeniyle ilki 13 Temmuz 2024, ikincisi 16 Eylül 2024 tarihinde olmak üzere Sudan’a iki insani yardım gemisi gönderdi.SARDES isimli ilk gemi, AFAD koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve çeşitli STK'ların katkılarıyla hazırlandı ve çoğunluğu gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan 2 bin 408 ton insani yardımı, Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Sudan'a ulaştırdı.Yaklaşık 3 bin ton insani yardımla donatılan ikinci gemi, Dışişleri Bakanlığı'nın desteği ve AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve STK'ların katkılarıyla hazırlandı ve 16 Eylül 2024 tarihinde Mersin Limanı'ndan Port Sudan’a doğru hareket etti. Bu gemideki yardımlar, çoğunlukla çadır ve gıda malzemelerinden oluşuyor.

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türkiye, sudan, sel, sel felaketi, kolera salgını, insani yardım