https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/tum-dunyayi-tehlikeye-atiyor-turkiyede-de-gorulmeye-basladi-zombiye-donusturen-uyusturucu-hakkinda-1088119441.html

Tüm dünyayı tehlikeye atıyor, Türkiye'de de görülmeye başladı: 'Zombiye' dönüştüren uyuşturucu hakkında bilenenler ne?

Tüm dünyayı tehlikeye atıyor, Türkiye'de de görülmeye başladı: 'Zombiye' dönüştüren uyuşturucu hakkında bilenenler ne?

Sputnik Türkiye

Dünyayı alarma geçiren ve 'zombi uyuşturucu' olarak bilinen tehlikeli madde, insanları adeta birer yürüyen ölüye çeviriyor. Türkiye’de de vakaların görüldüğü... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T13:44+0300

2024-09-17T13:44+0300

2024-09-17T13:48+0300

yaşam

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Zombi uyuşturucu olarak bilinen bu madde, deri altında çürümelere, yaralara ve doku kayıplarına neden oluyor. Kullanıcılar, maddeyi aldıktan sonra beyin fonksiyonlarını kaybetmeye başlayarak adeta bir 'zombi' gibi hareket ediyor. Bu uyuşturucu, genellikle düşük maliyetli kimyasallarla ev yapımı olarak üretiliyor ve bağımlılar arasında hızla yayılıyor.Zombi uyuşturucu nasıl etki eder?Bu madde, vücutta çok hızlı bir şekilde yıkıcı etkiler yaratıyor. Deri üzerinde kangrene benzer yaralar açarak çürümeye neden oluyor. Kullanıcılar, ilacı aldıktan kısa bir süre sonra şiddetli ağrılar çekiyor ve bilinç kaybı yaşıyor. Kullanan kişilerde kısa sürede ciddi fiziksel deformasyonlar görülüyor.Türkiye'de de görülmeye başlandıZombi uyuşturucusu, dünyada yayılmaya devam ederken Türkiye’de de vakalar bildirilmeye başlandı. Özellikle gençler arasında hızla yayılan bu madde, hem kullanıcıları hem de toplum sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Türkiye’deki sağlık otoriteleri, bu tehlikeli maddenin yayılmasını önlemek için mücadele etmeye devam ediyor.Zombi uyuşturucu neden tehlikeli?Zombi uyuşturucu, çok kısa sürede vücutta büyük yıkımlar yaratıyor. Kullanıcılar, birkaç kullanım sonrası derilerinde çürümeler yaşamaya başlıyor. Bu maddeye bağımlı hale gelen kişiler, psikolojik olarak çöküntüye giriyor ve çevresine zarar verebilecek hale gelebiliyor. Madde, kullanan kişiyi adeta bir 'zombi' gibi hissizleştiriyor ve kontrolsüz davranışlara yol açıyor.Uzmanlardan uyarılarUzmanlar, zombi uyuşturucu ve benzeri sentetik uyuşturucuların ölümcül olduğunu ve kullanıcılarda geri dönüşü olmayan hasarlar bıraktığını belirtiyor. Türkiye’de de bu maddeye karşı tedbirler artırılırken, halkın dikkatli olması ve madde kullanımına karşı bilinçlenmesi gerektiği vurgulanıyor.Bu tehlikeli uyuşturucu, sadece bireylerin değil, toplumun tamamının güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yetkililer, bu maddenin kullanımının önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi için sıkı denetim ve bilinçlendirme çalışmalarına hız vermiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/dunyanin-konustugu-enkazin-goruntusu-ilk-kez-paylasildi-titan-denizaltisindaki-murettebatin-son-1088117321.html

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