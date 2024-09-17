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Dünyanın konuştuğu enkazın görüntüsü ilk kez paylaşıldı: Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajları ortaya çıktı
Dünyanın konuştuğu enkazın görüntüsü ilk kez paylaşıldı: Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz yıl Titanic’in enkazına dalış yaparken parçalanan OceanGate firmasına ait Titan denizaltısındaki kazayla ilgili duruşmalar başladı. Kazada ihmaller... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T12:20+0300
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18 Haziran 2023'te Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kaybolan Titan, Titanic enkazının birkaç yüz metre ilerisinde parçalanmış halde bulunmuştu. ABD Sahil Güvenliği’nin paylaştığı görüntülerde, denizaltının kuyruk bölümünün ana gövdeden tamamen ayrıldığı ve etrafında gemiye ait diğer parçaların dağılmış olduğu görüldü. Kazanın, denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) yaşaması sonucu meydana geldiği doğrulandı.Mürettebatın son sözleri ortaya çıktıDuruşmalarda, Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajları da paylaşıldı. Polar Prince adlı destek gemisiyle yapılan yazışmalarda, Titan’ın "Burada her şey yolunda" mesajını gönderdiği ancak kısa süre sonra iletişimin tamamen kesildiği öğrenildi. Titan'ın yüzeye çıkmak için ağırlıklarından ikisini bıraktığı, ancak bu girişiminin hemen ardından patlama yaşandığı anlaşıldı.'Operasyonlara başlamak i̇çin acele edildi'Duruşmada ifade veren eski mühendislik direktörü Tony Nissen, OceanGate firmasının operasyonlara başlamak için acele ettiğini ve güvenlik testlerinin tam anlamıyla yapılmadığını belirtti. Nissen, Titan’ın 2018’deki bir test sırasında yıldırım çarptığını ve bunun gövdeyi tehlikeye attığını söyledi. Ayrıca Titan’ın "düşündüğümüz gibi çalışmadığını" söyleyerek, geminin Titanic’e dalış yapmasına izin vermemesi gerektiğini ifade etti.Hayatını kaybedenler kimlerdi?Faciada hayatını kaybedenler arasında OceanGate’in CEO’su Stockton Rush, İngiliz kaşif Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet, iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood bulunuyordu. Kazada kaybolan beş kişinin kalıntıları DNA analizleriyle doğrulandı.Titan denizaltısı faciası, güvenlik ihmalleri ve denizaltı operasyonlarının yetersiz denetimi nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı. Duruşmalardan çıkan yeni detaylar, kazanın ardındaki ihmalleri gözler önüne seriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/messinin-son-hali-gorenleri-uzdu-paylasim-rekoru-kirdi-ne-olmus-bu-adama-1088109480.html
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Dünyanın konuştuğu enkazın görüntüsü ilk kez paylaşıldı: Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajları ortaya çıktı

12:20 17.09.2024 (güncellendi: 12:22 17.09.2024)
© AATitanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı denizaltı
Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı denizaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
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Geçtiğimiz yıl Titanic’in enkazına dalış yaparken parçalanan OceanGate firmasına ait Titan denizaltısındaki kazayla ilgili duruşmalar başladı. Kazada ihmaller ve güvenlik eksiklikleri gün yüzüne çıkarken, denizaltının enkazı ABD Sahil Güvenliği tarafından ilk kez paylaşıldı. Olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.
18 Haziran 2023'te Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kaybolan Titan, Titanic enkazının birkaç yüz metre ilerisinde parçalanmış halde bulunmuştu. ABD Sahil Güvenliği’nin paylaştığı görüntülerde, denizaltının kuyruk bölümünün ana gövdeden tamamen ayrıldığı ve etrafında gemiye ait diğer parçaların dağılmış olduğu görüldü. Kazanın, denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) yaşaması sonucu meydana geldiği doğrulandı.
© FotoğrafTitan
Titan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
Titan
© Fotoğraf

Mürettebatın son sözleri ortaya çıktı

Duruşmalarda, Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajları da paylaşıldı. Polar Prince adlı destek gemisiyle yapılan yazışmalarda, Titan’ın "Burada her şey yolunda" mesajını gönderdiği ancak kısa süre sonra iletişimin tamamen kesildiği öğrenildi. Titan'ın yüzeye çıkmak için ağırlıklarından ikisini bıraktığı, ancak bu girişiminin hemen ardından patlama yaşandığı anlaşıldı.

'Operasyonlara başlamak i̇çin acele edildi'

Duruşmada ifade veren eski mühendislik direktörü Tony Nissen, OceanGate firmasının operasyonlara başlamak için acele ettiğini ve güvenlik testlerinin tam anlamıyla yapılmadığını belirtti. Nissen, Titan’ın 2018’deki bir test sırasında yıldırım çarptığını ve bunun gövdeyi tehlikeye attığını söyledi. Ayrıca Titan’ın "düşündüğümüz gibi çalışmadığını" söyleyerek, geminin Titanic’e dalış yapmasına izin vermemesi gerektiğini ifade etti.

Hayatını kaybedenler kimlerdi?

Faciada hayatını kaybedenler arasında OceanGate’in CEO’su Stockton Rush, İngiliz kaşif Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet, iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood bulunuyordu. Kazada kaybolan beş kişinin kalıntıları DNA analizleriyle doğrulandı.
Titan denizaltısı faciası, güvenlik ihmalleri ve denizaltı operasyonlarının yetersiz denetimi nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı. Duruşmalardan çıkan yeni detaylar, kazanın ardındaki ihmalleri gözler önüne seriyor.
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