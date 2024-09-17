https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/tekirdagda-kaybolan-hintli-murettebati-arama-calismalari-sonlandirildi-1088102459.html

Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı arama çalışmaları sonlandırıldı

Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı arama çalışmaları sonlandırıldı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da demirlenmiş Liberya bayraklı geminin Hintli mürettebatını arama çalışmaları 5 günün sonunda hiç bir bulguya rastlanamaması sebebiyle sonlandırıldı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T04:24+0300

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türkiye

tekirdağ

liberya

hindistan

mürettebat

kayıp

arama çalışmaları

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemide bir Hintli mürettebatın kaybolması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Geminin kaptanı, 11 Eylül günü akşam saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına bir mürettebatın gemide olmadığını fark ettiklerini bildirmişti.Kayıp personeli arama çalışmaları Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı ekiplerince Marmara Denizi’nde 5 gün süren aralıksız çalışmalar sürdürüldü fakat herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarında herhangi bir ize ve bulguya rastlanılmaması sebebiyle ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/tekirdagda-liberya-bayrakli-geminin-hintli-murettebati-kayboldu-1087963563.html

türkiye

tekirdağ

liberya

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tekirdağ, liberya, hindistan, mürettebat, kayıp, arama çalışmaları