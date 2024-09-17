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Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı arama çalışmaları sonlandırıldı
Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı arama çalışmaları sonlandırıldı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da demirlenmiş Liberya bayraklı geminin Hintli mürettebatını arama çalışmaları 5 günün sonunda hiç bir bulguya rastlanamaması sebebiyle sonlandırıldı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T04:24+0300
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türkiye
tekirdağ
liberya
hindistan
mürettebat
kayıp
arama çalışmaları
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemide bir Hintli mürettebatın kaybolması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Geminin kaptanı, 11 Eylül günü akşam saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına bir mürettebatın gemide olmadığını fark ettiklerini bildirmişti.Kayıp personeli arama çalışmaları Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı ekiplerince Marmara Denizi’nde 5 gün süren aralıksız çalışmalar sürdürüldü fakat herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarında herhangi bir ize ve bulguya rastlanılmaması sebebiyle ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/tekirdagda-liberya-bayrakli-geminin-hintli-murettebati-kayboldu-1087963563.html
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tekirdağ, liberya, hindistan, mürettebat, kayıp, arama çalışmaları
tekirdağ, liberya, hindistan, mürettebat, kayıp, arama çalışmaları

Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı arama çalışmaları sonlandırıldı

04:24 17.09.2024
© İHA / HALİL DAĞ-AW286394Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemideki bir Hintli mürettebatın kaybolması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemideki bir Hintli mürettebatın kaybolması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© İHA / HALİL DAĞ-AW286394
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Tekirdağ'da demirlenmiş Liberya bayraklı geminin Hintli mürettebatını arama çalışmaları 5 günün sonunda hiç bir bulguya rastlanamaması sebebiyle sonlandırıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemide bir Hintli mürettebatın kaybolması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Geminin kaptanı, 11 Eylül günü akşam saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına bir mürettebatın gemide olmadığını fark ettiklerini bildirmişti.
Kayıp personeli arama çalışmaları Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı ekiplerince Marmara Denizi’nde 5 gün süren aralıksız çalışmalar sürdürüldü fakat herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarında herhangi bir ize ve bulguya rastlanılmaması sebebiyle ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemideki bir Hintli mürettebatın kaybolması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
TÜRKİYE
Tekirdağ'da Liberya bayraklı geminin Hintli mürettebatı kayboldu
13 Eylül, 02:46
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