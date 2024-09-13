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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/tekirdagda-liberya-bayrakli-geminin-hintli-murettebati-kayboldu-1087963563.html
Tekirdağ'da Liberya bayraklı geminin Hintli mürettebatı kayboldu
Tekirdağ'da Liberya bayraklı geminin Hintli mürettebatı kayboldu
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemide bir Hintli mürettebatın kaybolması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T02:46+0300
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli bulunan Liberya bayraklı gemide bir personel kayboldu. Geminin kaptanı, 11 Eylül günü akşam saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına bir mürettebatın gemide olmadığını fark ettiklerini bildirdi.En son saat 10.40'ta görülen bir mürettebatın kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgeye iki Sahil Güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti’ne bağlı bir bot sevk edildi. Hindistan uyruklu olduğu öğrenilen kayıp personeli arama çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kuyuya-dustu-45-saatlik-arama-sonucu-dustugu-kuyuyu-buldular-1087963335.html
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tekirdağ, liberya, hindistan, kayıp, gemi, mürettebat
tekirdağ, liberya, hindistan, kayıp, gemi, mürettebat

Tekirdağ'da Liberya bayraklı geminin Hintli mürettebatı kayboldu

02:46 13.09.2024
© İHA / HALİL DAĞ-AW286394Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemideki bir Hintli mürettebatın kaybolması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemideki bir Hintli mürettebatın kaybolması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / HALİL DAĞ-AW286394
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemide bir Hintli mürettebatın kaybolması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli bulunan Liberya bayraklı gemide bir personel kayboldu. Geminin kaptanı, 11 Eylül günü akşam saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına bir mürettebatın gemide olmadığını fark ettiklerini bildirdi.
En son saat 10.40'ta görülen bir mürettebatın kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgeye iki Sahil Güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti’ne bağlı bir bot sevk edildi. Hindistan uyruklu olduğu öğrenilen kayıp personeli arama çalışmaları devam ediyor.
Van'da dün öğlen saatlerinde kuyuya düşen bir kişi, ekiplerin 4,5 saatlik arama çalışması sonucu düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Kuyuya düştü: 4.5 saatlik arama sonucu düştüğü kuyuyu buldular
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