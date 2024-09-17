https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/messinin-son-hali-gorenleri-uzdu-paylasim-rekoru-kirdi-ne-olmus-bu-adama-1088109480.html

Messi'nin son hali görenleri üzdü, paylaşım rekoru kırdı: 'Ne olmuş bu adama?'

Messi'nin son hali görenleri üzdü, paylaşım rekoru kırdı: 'Ne olmuş bu adama?'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Inter Miami takımında kariyerine devam eden Lionel Messi'nin son hali, hayranlarını üzdü. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 37... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T10:35+0300

2024-09-17T10:35+0300

2024-09-17T10:35+0300

spor

lionel messi

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Messi’nin saç tıraşındaki beyazlar ve yüzündeki belirgin kırışıklıklar, hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, "Ne olmuş bu adama?" yorumlarıyla gündem oldu ve kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.Sahalara geri döndü, gollerine devam ediyorInter Miami formasıyla 30 maçta 27 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Messi, takımını başarıyla sırtlamaya devam ediyor. David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, Arjantin Milli Takımı’yla da yüksek performansını sürdürüyor.Messi'nin bu görüntüsü, hayranları arasında büyük bir üzüntü yaratırken, sahadaki başarısı ve futbol sevgisi onu hala dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak öne çıkarıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/panathinaikos-macinda-acilan-pankart-ortaligi-karistirdi-ergin-ataman-sahaya-girdi-beni-oyundan-1088103769.html

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lionel messi