https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/messinin-son-hali-gorenleri-uzdu-paylasim-rekoru-kirdi-ne-olmus-bu-adama-1088109480.html
Messi'nin son hali görenleri üzdü, paylaşım rekoru kırdı: 'Ne olmuş bu adama?'
Messi'nin son hali görenleri üzdü, paylaşım rekoru kırdı: 'Ne olmuş bu adama?'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Inter Miami takımında kariyerine devam eden Lionel Messi'nin son hali, hayranlarını üzdü. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 37... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:35+0300
2024-09-17T10:35+0300
2024-09-17T10:35+0300
spor
lionel messi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1d/1068893452_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd2caac6be8e3be71a2e7c286d1f0005.jpg
Messi’nin saç tıraşındaki beyazlar ve yüzündeki belirgin kırışıklıklar, hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, "Ne olmuş bu adama?" yorumlarıyla gündem oldu ve kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.Sahalara geri döndü, gollerine devam ediyorInter Miami formasıyla 30 maçta 27 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Messi, takımını başarıyla sırtlamaya devam ediyor. David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, Arjantin Milli Takımı’yla da yüksek performansını sürdürüyor.Messi'nin bu görüntüsü, hayranları arasında büyük bir üzüntü yaratırken, sahadaki başarısı ve futbol sevgisi onu hala dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak öne çıkarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/panathinaikos-macinda-acilan-pankart-ortaligi-karistirdi-ergin-ataman-sahaya-girdi-beni-oyundan-1088103769.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1d/1068893452_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3db654033d85f0ff022663bc90ad3438.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lionel messi
Messi'nin son hali görenleri üzdü, paylaşım rekoru kırdı: 'Ne olmuş bu adama?'
ABD'nin Inter Miami takımında kariyerine devam eden Lionel Messi'nin son hali, hayranlarını üzdü. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 37 yaşındaki Arjantinli yıldız, geçtiğimiz hafta iyileşerek sahalara döndü. Ancak Messi'nin yeni görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Messi’nin saç tıraşındaki beyazlar ve yüzündeki belirgin kırışıklıklar, hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, "Ne olmuş bu adama?" yorumlarıyla gündem oldu ve kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
Sahalara geri döndü, gollerine devam ediyor
Inter Miami formasıyla 30 maçta 27 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Messi, takımını başarıyla sırtlamaya devam ediyor. David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, Arjantin Milli Takımı’yla da yüksek performansını sürdürüyor.
Messi'nin bu görüntüsü, hayranları arasında büyük bir üzüntü yaratırken, sahadaki başarısı ve futbol sevgisi onu hala dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak öne çıkarıyor.