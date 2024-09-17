https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyanin-iki-bolgesinde-gece-16-ukrayna-ihasi-engellendi--1088108307.html
Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 16 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T09:42+0300
2024-09-17T09:42+0300
2024-09-17T09:45+0300
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rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Muharebe alanında kayıpları hızla artan Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA terörüne devam ediyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.Açıklamada, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde 15 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA engellediği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ukraynali-uzmanlar-suriyedeki-teroristleri-iha-uretimi-konusunda-egitmeye-basladi-1088104028.html
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Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
09:42 17.09.2024 (güncellendi: 09:45 17.09.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 16 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Muharebe alanında kayıpları hızla artan Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA terörüne devam ediyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde 15 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA engellediği bildirildi.