Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Siyonist, Evanjelist ve neocon gruplar dünyayı kıyamet savaşına mı sürüklemeye çalışıyor?’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
17:33
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:20
9 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
19:31
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
20:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyanin-iki-bolgesinde-gece-16-ukrayna-ihasi-engellendi--1088108307.html
Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 16 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T09:42+0300
2024-09-17T09:45+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg
Muharebe alanında kayıpları hızla artan Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA terörüne devam ediyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.Açıklamada, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde 15 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA engellediği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ukraynali-uzmanlar-suriyedeki-teroristleri-iha-uretimi-konusunda-egitmeye-basladi-1088104028.html
rusya
ukrayna
bryansk
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_f7eb6e31fd794a025ffef7df34e67830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, kursk

Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

09:42 17.09.2024 (güncellendi: 09:45 17.09.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 16 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Muharebe alanında kayıpları hızla artan Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA terörüne devam ediyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde 15 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA engellediği bildirildi.
Nusra Cephesi (El Kaide) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
Ukrayna krizi
‘Ukraynalı uzmanlar Suriye'deki teröristleri İHA üretimi konusunda eğitmeye başladı’
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала