https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyanin-iki-bolgesinde-gece-16-ukrayna-ihasi-engellendi--1088108307.html

Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın iki bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 16 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T09:42+0300

2024-09-17T09:42+0300

2024-09-17T09:45+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Muharebe alanında kayıpları hızla artan Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA terörüne devam ediyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.Açıklamada, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde 15 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA engellediği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ukraynali-uzmanlar-suriyedeki-teroristleri-iha-uretimi-konusunda-egitmeye-basladi-1088104028.html

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