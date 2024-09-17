https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-960den-fazla-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1088118707.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 960’den fazla askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 960’den fazla askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son 24 saatte bin 960’den fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T12:41+0300
2024-09-17T12:41+0300
2024-09-17T12:44+0300
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rusya silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ukrayna'da silah üreticisi işletmelerin faaliyetine destek olan enerji tesisleri ile silah, mühimmat ve teçhizat depoları dahil 145 hedefe hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu en az bin 960 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna ordusunun 20 karşı saldırısı püskürtürken iki tankı ve beş zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde ABD yapımı HIMARSfüzesinin yanı sıra, 36 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rus-dis-istihbarat-sefi-nariskin-abd-yanlisi-rejimler-nazi-isbirlikcilerinin-fikirlerini-miras-1088116792.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 960’den fazla askeri etkisiz hale getirildi
12:41 17.09.2024 (güncellendi: 12:44 17.09.2024)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son 24 saatte bin 960’den fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ukrayna'da silah üreticisi işletmelerin faaliyetine destek olan enerji tesisleri ile silah, mühimmat ve teçhizat depoları dahil 145 hedefe hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.
Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu en az bin 960 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Ukrayna ordusunun 20 karşı saldırısı püskürtürken iki tankı ve beş zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde ABD yapımı HIMARSfüzesinin yanı sıra, 36 insansız hava aracını engelledi.