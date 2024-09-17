https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rus-dis-istihbarat-sefi-nariskin-abd-yanlisi-rejimler-nazi-isbirlikcilerinin-fikirlerini-miras-1088116792.html

Rus dış istihbarat şefi Narışkin: ABD yanlısı rejimler Nazi işbirlikçilerinin fikirlerini miras alıyor

Rus dış istihbarat şefi Narışkin: ABD yanlısı rejimler Nazi işbirlikçilerinin fikirlerini miras alıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa’daki mevcut ABD yanlısı rejimlerin başvurduğu politikaların büyük ölçüde, İkinci Dünya Savaşı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T12:08+0300

2024-09-17T12:08+0300

2024-09-17T12:11+0300

dünya

rusya

rusya dış istihbart servisi (svr)

sergey narışkin

avrupa

abd

almanya

nazi

nazi işbirlikçisi

2. dünya savaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578223_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_9efe493c6f4a01451b932276e5c721ed.jpg

Aynı zamanda Rusya Tarih Topluluğu başkanlığını yapan SVR Direktörü Sergey Narışkin, 2. Dünya Savaşı sırasındaki anti-faşist hareketin tarihiyle ilgili bir toplantıda şunu dedi:Narışkin, “Bu halk düşmanı elitlerin karşısında, sayıları az olsa da iyi örgütlenmiş ve gerçekten ulusal çıkarları düşünen güçler duruyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ukraynali-uzmanlar-suriyedeki-teroristleri-iha-uretimi-konusunda-egitmeye-basladi-1088104028.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, avrupa, abd, almanya, nazi, nazi işbirlikçisi, 2. dünya savaşı