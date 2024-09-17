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Rus dış istihbarat şefi Narışkin: ABD yanlısı rejimler Nazi işbirlikçilerinin fikirlerini miras alıyor
Rus dış istihbarat şefi Narışkin: ABD yanlısı rejimler Nazi işbirlikçilerinin fikirlerini miras alıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa’daki mevcut ABD yanlısı rejimlerin başvurduğu politikaların büyük ölçüde, İkinci Dünya Savaşı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Aynı zamanda Rusya Tarih Topluluğu başkanlığını yapan SVR Direktörü Sergey Narışkin, 2. Dünya Savaşı sırasındaki anti-faşist hareketin tarihiyle ilgili bir toplantıda şunu dedi:Narışkin, “Bu halk düşmanı elitlerin karşısında, sayıları az olsa da iyi örgütlenmiş ve gerçekten ulusal çıkarları düşünen güçler duruyor” diye ekledi.
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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, avrupa, abd, almanya, nazi, nazi işbirlikçisi, 2. dünya savaşı
rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, avrupa, abd, almanya, nazi, nazi işbirlikçisi, 2. dünya savaşı

Rus dış istihbarat şefi Narışkin: ABD yanlısı rejimler Nazi işbirlikçilerinin fikirlerini miras alıyor

12:08 17.09.2024 (güncellendi: 12:11 17.09.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa’daki mevcut ABD yanlısı rejimlerin başvurduğu politikaların büyük ölçüde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işbirlikçilerinin uyguladığı politikalarının tekrarı olduğunu belirtti.
Aynı zamanda Rusya Tarih Topluluğu başkanlığını yapan SVR Direktörü Sergey Narışkin, 2. Dünya Savaşı sırasındaki anti-faşist hareketin tarihiyle ilgili bir toplantıda şunu dedi:
Bazı büyük Avrupa ülkelerinde iktidarı elinde bulunduran mevcut Amerikan yanlısı rejimlerin, 2. Dünya Savaşı sırasında ülkelerinin ve halklarının çıkarlarını benzer şekilde göz ardı eden Almanya yanlısı işbirlikçi hükümetlerin davranışlarını büyük ölçüde miras aldığını görebiliriz.
Narışkin, “Bu halk düşmanı elitlerin karşısında, sayıları az olsa da iyi örgütlenmiş ve gerçekten ulusal çıkarları düşünen güçler duruyor” diye ekledi.
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