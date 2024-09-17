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Konut satışları yılın zirvesini gördü: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 arttı
Konut satışları yılın zirvesini gördü: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 arttı
Sputnik Türkiye
TÜİK verilerine göre, konut satışları ağustosta yüzde 9,9 artışla 134 bin 155 ulaştı. En fazla konut İstanbul'da en az konut ise Hakkari'de satıldı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:53+0300
2024-09-17T11:16+0300
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut
konut satışı
emlak
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Türkiye genelinde konut satışlarına dair istatistikler TÜİK tarafından açıklandı. Verilere göre, Türkiye'de ağustos ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bu yılın ağustos ayında konut satışları yüzde 9.9 artışla 134 bin 155'e ulaştı.Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkâri, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.Satılan ilk el konut sayısı arttıTürkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 41 bin 913 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 256 bin 21 olarak gerçekleşti.İkinci el konutta Aralık 2022'den beri en yüksek satış gerçekleştiTürkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış göstererek 92 bin 242 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışlarında da aylık bazda bakıldığında Aralık 2022'den beri en yüksek satış gerçekleşti.İpotekli konut satışları ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 55'i; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 17'si ilk el satış olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde diğer konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 120 bin 581 oldu. Yabancılara konut satışı azaldıYabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,0 azalarak 15 bin 68 oldu.Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.
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türkiye istatistik kurumu (tüik), konut, konut satışı, emlak
türkiye istatistik kurumu (tüik), konut, konut satışı, emlak

Konut satışları yılın zirvesini gördü: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 arttı

10:53 17.09.2024 (güncellendi: 11:16 17.09.2024)
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Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© İHA
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TÜİK verilerine göre, konut satışları ağustosta yüzde 9,9 artışla 134 bin 155 ulaştı. En fazla konut İstanbul'da en az konut ise Hakkari'de satıldı. Yabancılara konut satışları ise azaldı.
Türkiye genelinde konut satışlarına dair istatistikler TÜİK tarafından açıklandı. Verilere göre, Türkiye'de ağustos ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bu yılın ağustos ayında konut satışları yüzde 9.9 artışla 134 bin 155'e ulaştı.
Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkâri, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Satılan ilk el konut sayısı arttı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 41 bin 913 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 256 bin 21 olarak gerçekleşti.

İkinci el konutta Aralık 2022'den beri en yüksek satış gerçekleşti

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış göstererek 92 bin 242 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışlarında da aylık bazda bakıldığında Aralık 2022'den beri en yüksek satış gerçekleşti.
İpotekli konut satışları ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 55'i; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 17'si ilk el satış olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde diğer konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 120 bin 581 oldu.

Yabancılara konut satışı azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,0 azalarak 15 bin 68 oldu.
Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.
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