https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/konutta-dusus-suruyor-kira-fiyatlarina-ne-zaman-yansiyacak-1087523540.html
Konutta düşüş sürüyor: Kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
Konutta düşüş sürüyor: Kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Son bir yılda konut fiyatlarında yaşanan reel bazlı kayıp, kira fiyatlarına da yansımaya başladı. Ancak satılık konut fiyatlarındaki düşüş, kira fiyatlarındaki... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T09:22+0300
2024-09-02T09:22+0300
2024-09-02T09:22+0300
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Temmuz ayında konut satışları Türkiye genelinde yüzde 16 artarak 127 bin 88'e ulaştı. Satış fiyatlarında reel bazlı düşüş yaşanırken, kira fiyatları da geriledi ancak bu düşüş konut fiyatları kadar belirgin olmadı. Son verilere göre, haziran ve temmuz aylarında kirada amortisman süreleri 13 yıla kadar düştü; bu, son üç yılın en düşük amortisman süresi olarak kaydedildi.Gayrimenkul uzmanından değerlendirmeler: Satış fiyatları kiraların yarısı oranında arttıGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde artan kira fiyatlarının amortisman sürelerini düşürdüğünü belirterek, "Satış fiyatları kiranın neredeyse yarısı oranında arttı. Kiraların yüksek oranla artması, gayrimenkulde amortisman sürelerini düşürdü" dedi.Özelmacıklı, konutların yanı sıra ofis ve dükkan gibi ticari gayrimenkullerde de amortisman sürelerinin düştüğünü ifade etti. Örneğin, İstanbul’da amortisman süresi 2 yıl önce 25 yıl iken, şimdi 17 yıla kadar geriledi. Benzer şekilde Ankara’da 15-16 yıl, İzmir’de ise 16 yıl seviyelerine düştü.İstanbul ve Antalya’da kira artışları sınırlı kaldıSon bir yılda kira artışının en düşük seviyelerde kaldığı iller arasında yüzde 25 ile Muğla ve Antalya, yüzde 40 ile Mersin ve İstanbul bulunuyor. Antalya'da, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve piyasanın normalleşme süreci kira fiyatlarındaki sınırlı artışın nedenleri arasında gösteriliyor.Konut fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi?Konut fiyatlarında reel bazlı gerilemenin, mevcut seviyelerde duracağını düşünen Özelmacıklı, "Mevcut seviyelerin en dip noktalar olduğunu değerlendiriyoruz. Üretim maliyetlerine baktığımızda, konut fiyatlarında yüzde 14-15'lik reel bazlı düşüşlerin önümüzdeki aylarda kısıtlı olacağını düşünüyoruz" dedi.Yatırım i̇çin en mantıklı büyükşehir hangisi?Yatırım amaçlı konut alımı için Ankara’nın amortisman süreleri açısından avantajlı bir il olduğu belirtiliyor. Son bir yılda kiralar yüzde 60’ın üzerinde artarken, satılık fiyatları yüzde 25 seviyelerinde kaldı. Ankara’da ortalama kira amortisman süresi 12-13 yıl olarak hesaplanıyor.Ankara’nın yanı sıra, Adana, Çanakkale ve Kayseri gibi illerde de kira amortisman sürelerinin önemli ölçüde düştüğü ve yatırım fırsatlarının bulunduğu ifade ediliyor.Konut piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcıların kararlarını etkilerken, kira ve satış fiyatlarındaki değişimlerin izlenmesi önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rekor-ustune-rekor-kiriyor-gram-altinda-3-bin-tl-gorulur-mu-1087522271.html
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Konutta düşüş sürüyor: Kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
Son bir yılda konut fiyatlarında yaşanan reel bazlı kayıp, kira fiyatlarına da yansımaya başladı. Ancak satılık konut fiyatlarındaki düşüş, kira fiyatlarındaki gerilemeden daha fazla oldu. Bu durum, kirada amortisman sürelerini son 13 yılın en düşük seviyesine çekti.
Temmuz ayında konut satışları Türkiye genelinde yüzde 16 artarak 127 bin 88'e ulaştı. Satış fiyatlarında reel bazlı düşüş yaşanırken, kira fiyatları da geriledi ancak bu düşüş konut fiyatları kadar belirgin olmadı. Son verilere göre, haziran ve temmuz aylarında kirada amortisman süreleri 13 yıla kadar düştü; bu, son üç yılın en düşük amortisman süresi olarak kaydedildi.
Gayrimenkul uzmanından değerlendirmeler: Satış fiyatları kiraların yarısı oranında arttı
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde artan kira fiyatlarının amortisman sürelerini düşürdüğünü belirterek, "Satış fiyatları kiranın neredeyse yarısı oranında arttı. Kiraların yüksek oranla artması, gayrimenkulde amortisman sürelerini düşürdü" dedi.
Özelmacıklı, konutların yanı sıra ofis ve dükkan gibi ticari gayrimenkullerde de amortisman sürelerinin düştüğünü ifade etti. Örneğin, İstanbul’da amortisman süresi 2 yıl önce 25 yıl iken, şimdi 17 yıla kadar geriledi. Benzer şekilde Ankara’da 15-16 yıl, İzmir’de ise 16 yıl seviyelerine düştü.
İstanbul ve Antalya’da kira artışları sınırlı kaldı
Son bir yılda kira artışının en düşük seviyelerde kaldığı iller arasında yüzde 25 ile Muğla ve Antalya, yüzde 40 ile Mersin ve İstanbul bulunuyor. Antalya'da, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve piyasanın normalleşme süreci kira fiyatlarındaki sınırlı artışın nedenleri arasında gösteriliyor.
Konut fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi?
Konut fiyatlarında reel bazlı gerilemenin, mevcut seviyelerde duracağını düşünen Özelmacıklı, "Mevcut seviyelerin en dip noktalar olduğunu değerlendiriyoruz. Üretim maliyetlerine baktığımızda, konut fiyatlarında yüzde 14-15'lik reel bazlı düşüşlerin önümüzdeki aylarda kısıtlı olacağını düşünüyoruz" dedi.
Yatırım i̇çin en mantıklı büyükşehir hangisi?
Yatırım amaçlı konut alımı için Ankara’nın amortisman süreleri açısından avantajlı bir il olduğu belirtiliyor. Son bir yılda kiralar yüzde 60’ın üzerinde artarken, satılık fiyatları yüzde 25 seviyelerinde kaldı. Ankara’da ortalama kira amortisman süresi 12-13 yıl olarak hesaplanıyor.
Ankara’nın yanı sıra, Adana, Çanakkale ve Kayseri gibi illerde de kira amortisman sürelerinin önemli ölçüde düştüğü ve yatırım fırsatlarının bulunduğu ifade ediliyor.
Konut piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcıların kararlarını etkilerken, kira ve satış fiyatlarındaki değişimlerin izlenmesi önem taşıyor.