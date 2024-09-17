https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/gurcistan-parlamentosu-lgbt-propagandasini-yasaklayan-tasariyi-kabul-etti-1088125109.html
Gürcistan parlamentosu, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti
Gürcistan parlamentosu, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD ve AB'den defalarca uyarı ve tehdit gelmesine rağmen Gürcistan parlamentosu, ‘yabancı ajanlar’ yasasının ardından LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T15:07+0300
2024-09-17T15:07+0300
2024-09-17T15:09+0300
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propaganda
propaganda yasağı
gürcü rüyası
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Gürcistan parlamentosu, ülkede LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti. Muhalefet temsilcilerinin katılmadığı oylamada, 84 milletvekili ‘evet’ oyu kullandı.İktidardaki Gürcü Rüyası partisi üyelerinin hazırladığı tasarı, LGBT propagandasının yanı sıra, eşcinsel evlilikleri ve cinsiyet değişikliğini de yasaklıyor. Ayrıca eşcinsel ilişkiler, ensest, eşcinsellerin evlat edinmesini veya vasilik yapmasını teşvik etmeyi amaçlayan toplantı ve kampanyalar da yasaklanıyor.Cinsiyet değiştirme ameliyatları da yasak kapsamına alınırken televizyon kanalları müstahcen eşci̇nsel sahneleri gösteremeyecek.LGBT konularını yaygınlaştırmayı amaçlayan kamuya açık toplantılar veya gösterileri de yasaklayan paket tasarıda, eşcinsel sahneler içeren filmlerin 18 yaşından küçükler tarafından sinemalarda izlenmesine kısıtlama getiriyor.Tasarı, Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rus-dis-istihbarat-sefi-nariskin-abd-yanlisi-rejimler-nazi-isbirlikcilerinin-fikirlerini-miras-1088116792.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, lgbt, propaganda, propaganda yasağı, gürcü rüyası
gürcistan, gürcistan parlamentosu, lgbt, propaganda, propaganda yasağı, gürcü rüyası
Gürcistan parlamentosu, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti
15:07 17.09.2024 (güncellendi: 15:09 17.09.2024)
ABD ve AB'den defalarca uyarı ve tehdit gelmesine rağmen Gürcistan parlamentosu, ‘yabancı ajanlar’ yasasının ardından LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı da kabul etti.
Gürcistan parlamentosu, ülkede LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti. Muhalefet temsilcilerinin katılmadığı oylamada, 84 milletvekili ‘evet’ oyu kullandı.
İktidardaki Gürcü Rüyası
partisi üyelerinin hazırladığı tasarı
, LGBT propagandasının yanı sıra, eşcinsel evlilikleri ve cinsiyet değişikliğini de yasaklıyor. Ayrıca eşcinsel ilişkiler, ensest, eşcinsellerin evlat edinmesini veya vasilik yapmasını teşvik etmeyi amaçlayan toplantı ve kampanyalar da yasaklanıyor.
Cinsiyet değiştirme ameliyatları da yasak kapsamına alınırken televizyon kanalları müstahcen eşci̇nsel sahneleri gösteremeyecek.
LGBT konularını yaygınlaştırmayı amaçlayan kamuya açık toplantılar veya gösterileri de yasaklayan paket tasarıda, eşcinsel sahneler içeren filmlerin 18 yaşından küçükler tarafından sinemalarda izlenmesine kısıtlama getiriyor.
Tasarı, Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.