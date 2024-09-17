https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/gurcistan-parlamentosu-lgbt-propagandasini-yasaklayan-tasariyi-kabul-etti-1088125109.html

Gürcistan parlamentosu, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti

Gürcistan parlamentosu, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD ve AB'den defalarca uyarı ve tehdit gelmesine rağmen Gürcistan parlamentosu, ‘yabancı ajanlar’ yasasının ardından LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T15:07+0300

2024-09-17T15:07+0300

2024-09-17T15:09+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

lgbt

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propaganda yasağı

gürcü rüyası

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Gürcistan parlamentosu, ülkede LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti. Muhalefet temsilcilerinin katılmadığı oylamada, 84 milletvekili ‘evet’ oyu kullandı.İktidardaki Gürcü Rüyası partisi üyelerinin hazırladığı tasarı, LGBT propagandasının yanı sıra, eşcinsel evlilikleri ve cinsiyet değişikliğini de yasaklıyor. Ayrıca eşcinsel ilişkiler, ensest, eşcinsellerin evlat edinmesini veya vasilik yapmasını teşvik etmeyi amaçlayan toplantı ve kampanyalar da yasaklanıyor.Cinsiyet değiştirme ameliyatları da yasak kapsamına alınırken televizyon kanalları müstahcen eşci̇nsel sahneleri gösteremeyecek.LGBT konularını yaygınlaştırmayı amaçlayan kamuya açık toplantılar veya gösterileri de yasaklayan paket tasarıda, eşcinsel sahneler içeren filmlerin 18 yaşından küçükler tarafından sinemalarda izlenmesine kısıtlama getiriyor.Tasarı, Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rus-dis-istihbarat-sefi-nariskin-abd-yanlisi-rejimler-nazi-isbirlikcilerinin-fikirlerini-miras-1088116792.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, lgbt, propaganda, propaganda yasağı, gürcü rüyası