https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/gurcistan-lgbt-propagandasini-yasaklama-tasarisini-sundu-escinseller-evlat-edinemeyecek-1084491532.html

Gürcistan, LGBT propagandasını yasaklama tasarısını sundu: Eşcinseller evlat edinemeyecek

Gürcistan, LGBT propagandasını yasaklama tasarısını sundu: Eşcinseller evlat edinemeyecek

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da LGBT propangadasını engellemek adına parlamentoya tasarı sunuldu. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T13:44+0300

2024-06-04T13:44+0300

2024-06-04T13:52+0300

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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, eşcinsel evliliği bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemenin parlamentoya sunulduğunu bildirdi.Papuaşvili, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin 'Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması' konulu yasal düzenlemeyi parlamentoya sunduğunu söyledi.Tasarının aile değerleri ile küçüklerin korunmasını öngördüğünü belirten Papuaşvili, söz konusu değişikliklerle evlilik, evlat edinme, cinsiyet değiştirme prosedürleri, LGBT propagandası ve cinsel azınlıklar gibi konuların ele alındığını ifade etti.Eşcinsellerin evlat edinilmesi ve evlenilmesi yasaklanacakPapuaşvili, düzenlemenin onaylanması için parlamento tarafından üç kez kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, onaylama sürecinin sonbahara kadar sürebileceğini aktardı.Parlamentoya sunulan tasarıya göre eşcinsellerin evlenmesine, evlat edinmesine ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesine izin verilmeyecek.Kimlik belgesi veya diğer resmi belgelerde kişinin kendi cinsiyetinden farklı cinsiyet yazdırması yasaklanacak, eğitim kurumlarında LGBT propagandası yapılmasına izin verilmeyecek, televizyonda eşcinselliği özendirici yayınlar ile reklam yayımlanmayacak ve eşcinsellerin propaganda amacıyla toplanmaları yasaklanacak.Rusya da LGBT'yi yasaklı örgütler listesine almıştı Rusya Adalet Bakanlığı da Mart ayında Uluslararası LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240302/rusya-adalet-bakanligi-lgbt-hareketini-resmi-olarak-yasakladi--1081303724.html

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gürcistan, lgbt, lgbt topluluğu, lgbt, propaganda, kara propaganda, propaganda yasağı, terör propagandası, örgüt propagandası, rusya