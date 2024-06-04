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Gürcistan, LGBT propagandasını yasaklama tasarısını sundu: Eşcinseller evlat edinemeyecek
Gürcistan, LGBT propagandasını yasaklama tasarısını sundu: Eşcinseller evlat edinemeyecek
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da LGBT propangadasını engellemek adına parlamentoya tasarı sunuldu. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:44+0300
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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, eşcinsel evliliği bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemenin parlamentoya sunulduğunu bildirdi.Papuaşvili, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin 'Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması' konulu yasal düzenlemeyi parlamentoya sunduğunu söyledi.Tasarının aile değerleri ile küçüklerin korunmasını öngördüğünü belirten Papuaşvili, söz konusu değişikliklerle evlilik, evlat edinme, cinsiyet değiştirme prosedürleri, LGBT propagandası ve cinsel azınlıklar gibi konuların ele alındığını ifade etti.Eşcinsellerin evlat edinilmesi ve evlenilmesi yasaklanacakPapuaşvili, düzenlemenin onaylanması için parlamento tarafından üç kez kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, onaylama sürecinin sonbahara kadar sürebileceğini aktardı.Parlamentoya sunulan tasarıya göre eşcinsellerin evlenmesine, evlat edinmesine ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesine izin verilmeyecek.Kimlik belgesi veya diğer resmi belgelerde kişinin kendi cinsiyetinden farklı cinsiyet yazdırması yasaklanacak, eğitim kurumlarında LGBT propagandası yapılmasına izin verilmeyecek, televizyonda eşcinselliği özendirici yayınlar ile reklam yayımlanmayacak ve eşcinsellerin propaganda amacıyla toplanmaları yasaklanacak.Rusya da LGBT'yi yasaklı örgütler listesine almıştı Rusya Adalet Bakanlığı da Mart ayında Uluslararası LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240302/rusya-adalet-bakanligi-lgbt-hareketini-resmi-olarak-yasakladi--1081303724.html
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gürcistan, lgbt, lgbt topluluğu, lgbt, propaganda, kara propaganda, propaganda yasağı, terör propagandası, örgüt propagandası, rusya
gürcistan, lgbt, lgbt topluluğu, lgbt, propaganda, kara propaganda, propaganda yasağı, terör propagandası, örgüt propagandası, rusya

Gürcistan, LGBT propagandasını yasaklama tasarısını sundu: Eşcinseller evlat edinemeyecek

13:44 04.06.2024 (güncellendi: 13:52 04.06.2024)
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan'da LGBT propangadasını engellemek adına parlamentoya tasarı sunuldu.
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, eşcinsel evliliği bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemenin parlamentoya sunulduğunu bildirdi.
Papuaşvili, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin 'Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması' konulu yasal düzenlemeyi parlamentoya sunduğunu söyledi.
Tasarının aile değerleri ile küçüklerin korunmasını öngördüğünü belirten Papuaşvili, söz konusu değişikliklerle evlilik, evlat edinme, cinsiyet değiştirme prosedürleri, LGBT propagandası ve cinsel azınlıklar gibi konuların ele alındığını ifade etti.

Eşcinsellerin evlat edinilmesi ve evlenilmesi yasaklanacak

Papuaşvili, düzenlemenin onaylanması için parlamento tarafından üç kez kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, onaylama sürecinin sonbahara kadar sürebileceğini aktardı.
Parlamentoya sunulan tasarıya göre eşcinsellerin evlenmesine, evlat edinmesine ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesine izin verilmeyecek.
Kimlik belgesi veya diğer resmi belgelerde kişinin kendi cinsiyetinden farklı cinsiyet yazdırması yasaklanacak, eğitim kurumlarında LGBT propagandası yapılmasına izin verilmeyecek, televizyonda eşcinselliği özendirici yayınlar ile reklam yayımlanmayacak ve eşcinsellerin propaganda amacıyla toplanmaları yasaklanacak.

Rusya da LGBT'yi yasaklı örgütler listesine almıştı

Rusya Adalet Bakanlığı da Mart ayında Uluslararası LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etmişti.
Rusya adalet bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
DÜNYA
Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT hareketini resmi olarak yasakladı
2 Mart, 18:57
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