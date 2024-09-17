https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/galatasaray-gaziantep-fkyi-3-1-yendi-sari-kirmizili-takim-5te-5-yapti-1088139456.html

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi: Sarı kırmızılı takım 5'te 5 yaptı

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi: Sarı kırmızılı takım 5'te 5 yaptı

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park’ta Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T22:28+0300

2024-09-17T22:28+0300

2024-09-17T22:28+0300

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Galatasaray, Gaziantep FK maçını 3-1 kazanarak Süper Lig’de 15 sezon sonra 5’te 5 yaptı.Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde karşılaşan Galatasaray maçı 3-1 yendi. Ligde 15 puan alarak liderliğe yükselmeyi başaran sarı kırmızılı takım 15 sezon sonra 5'te 5 yaptı. Cimbom gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Okan Buruk 2. Türk teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray’da 5’te 5 yapan 2. Türk teknik direktör oldu.1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde sarı kırmızılılar Süper Lig’de 5’te 5 yapmıştı.Yunus Akgün bu sezon ilk golünü attıGalatasaray'da Yunus Akgün, Gaziantep FK’ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/galatasaray---gaziantep-fk-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1088134747.html

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galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç yayını, maç, okan buruk