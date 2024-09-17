https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/galatasaray-gaziantep-fkyi-3-1-yendi-sari-kirmizili-takim-5te-5-yapti-1088139456.html
Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi: Sarı kırmızılı takım 5'te 5 yaptı
Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi: Sarı kırmızılı takım 5'te 5 yaptı
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park’ta Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T22:28+0300
2024-09-17T22:28+0300
2024-09-17T22:28+0300
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galatasaray
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Galatasaray, Gaziantep FK maçını 3-1 kazanarak Süper Lig’de 15 sezon sonra 5’te 5 yaptı.Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde karşılaşan Galatasaray maçı 3-1 yendi. Ligde 15 puan alarak liderliğe yükselmeyi başaran sarı kırmızılı takım 15 sezon sonra 5'te 5 yaptı. Cimbom gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Okan Buruk 2. Türk teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray’da 5’te 5 yapan 2. Türk teknik direktör oldu.1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde sarı kırmızılılar Süper Lig’de 5’te 5 yapmıştı.Yunus Akgün bu sezon ilk golünü attıGalatasaray'da Yunus Akgün, Gaziantep FK’ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
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galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç yayını, maç, okan buruk
galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç yayını, maç, okan buruk
Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi: Sarı kırmızılı takım 5'te 5 yaptı
Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park’ta Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçı da kazandı.
Galatasaray, Gaziantep FK maçını 3-1 kazanarak Süper Lig’de 15 sezon sonra 5’te 5 yaptı.
Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde karşılaşan Galatasaray maçı 3-1 yendi. Ligde 15 puan alarak liderliğe yükselmeyi başaran sarı kırmızılı takım 15 sezon sonra 5'te 5 yaptı. Cimbom gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Okan Buruk 2. Türk teknik direktör
Okan Buruk, Galatasaray’da 5’te 5 yapan 2. Türk teknik direktör oldu.1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde sarı kırmızılılar Süper Lig’de 5’te 5 yapmıştı.
Yunus Akgün bu sezon ilk golünü attı
Galatasaray'da Yunus Akgün, Gaziantep FK’ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.