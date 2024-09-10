https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/1087852611.html
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki kayıp çocuk verilerinin TÜİK tarafından tutulmamasına ilişkin konuştu. Özgan... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T09:05+0300
2024-09-10T09:05+0300
2024-09-10T15:39+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
radyo sputnik
güçlü özgan
kayıp çocuklar
tüik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087866112_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0b2e7ae46704cbf43f6228bb418127af.jpg
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki kayıp çocuk verilerinin TÜİK tarafından tutulmamasına ilişkin konuştu. Özgan, “Veriler tek başına bir şey anlatmaz ama o verilerle birlikte yeni ve etkili politikaların geliştirilmesinin önüne geçiliyor.” dedi.
8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolması, Türkiye’deki kayıp çocuk sorununu gündeme getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2016 yılından bu yana kayıp çocukların verilerini tutmadığı ortaya çıktı. Kaybolan çocukların verilerinin açıklanmamasının bu konuda politika üretmenin önüne geçtiğini söyleyen gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı: Adalet Bakanlığı verilerine değinen Özgan, şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087866112_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4656a3145c7b7a42e62222c9f1aafaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, kayıp çocuklar, tüik
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, kayıp çocuklar, tüik
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:05 10.09.2024 (güncellendi: 15:39 10.09.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki kayıp çocuk verilerinin TÜİK tarafından tutulmamasına ilişkin konuştu. Özgan, “Veriler tek başına bir şey anlatmaz ama o verilerle birlikte yeni ve etkili politikaların geliştirilmesinin önüne geçiliyor.” dedi.
8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolması, Türkiye’deki kayıp çocuk sorununu gündeme getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2016 yılından bu yana kayıp çocukların verilerini tutmadığı ortaya çıktı.
Kaybolan çocukların verilerinin açıklanmamasının bu konuda politika üretmenin önüne geçtiğini söyleyen gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
“Bizler kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşamıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’deki kayıp çocuklarla ilgili açıkladığı veriler vardı. Bundan 8 sene önce TÜİK verileri diyor ki 104 bin 531 çocuğun kaybolduğu bilgisine ulaşılıyor. Ama 2016’dan sonra kaç çocuk kayboldu bunu bilmiyoruz. Bunun bilinmemesinin bazı bedelleri var. Veriler tek başına bir şey anlatmaz ama o verilerle birlikte yeni ve etkili politikaların geliştirilmesinin önüne geçiliyor. Bu kayıp çocuklardan kaçı bulundu, kaçı kayıp? Kamuoyu bunu bilmek durumunda ama maalesef böyle bir gerçekliğimiz yok.”
Adalet Bakanlığı verilerine değinen Özgan, şöyle devam etti:
“232 bin çocuğun yüzde 58’i şiddete maruz kalmış durumda. Yüzde 13’ü cinsel saldırılara maruz kalmış durumda. Bu verilere ulaşabilmemiz yeni politikaların geliştirilmesi ve Türkiye’nin gerçeklerini görmek açısından önemli. Biz gerçeklerimizle karşı karşıya kalmazsak Narin öldürüldüğü zaman başımızı öne eğip yere bakmak durumunda kalırız.”