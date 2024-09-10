‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’

“Bizler kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşamıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’deki kayıp çocuklarla ilgili açıkladığı veriler vardı. Bundan 8 sene önce TÜİK verileri diyor ki 104 bin 531 çocuğun kaybolduğu bilgisine ulaşılıyor. Ama 2016’dan sonra kaç çocuk kayboldu bunu bilmiyoruz. Bunun bilinmemesinin bazı bedelleri var. Veriler tek başına bir şey anlatmaz ama o verilerle birlikte yeni ve etkili politikaların geliştirilmesinin önüne geçiliyor. Bu kayıp çocuklardan kaçı bulundu, kaçı kayıp? Kamuoyu bunu bilmek durumunda ama maalesef böyle bir gerçekliğimiz yok.”