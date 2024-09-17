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Budapeşte’deki günlük kiralık daire yasağı referandumu: Yasağa destek çıktı
Budapeşte’deki günlük kiralık daire yasağı referandumu: Yasağa destek çıktı
Sputnik Türkiye
Budapeşte'de günlük kiralık daire uygulamasının kaldırılıp kaldırılmamasına dair 2 Eylül - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen referandumun sonucu... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T03:47+0300
2024-09-17T03:47+0300
dünya
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de şehrin doğu yakasındaki Peşte bölgesinde yer alan ve 'VI. Bölge' olarak da anılan Terezvaros semtinde yerel yöneticiler, 2026 yılından itibaren konutların kısa süreli kiraya verilmesinin yasaklanmasına ilişkin bir halk oylaması başlatmıştı. Referanduma katılım oranı 2 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül akşamına kadar devam etmesine karşın yüzde 9 seviyesinde kaldı.Referandumun sonuçları ise yasağın uygulanması yönünde çıktı. Terezvaros semti sakinlerinin yüzde 54’ü, günlük kiralık daire uygulamalarının yasaklanmasına destek verdi. 2-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen oylamaya katılan 6 bin 83 vatandaşın 3 bin 265’i yasak kararına destek verirken yaklaşık yüzde 46'lık kesimi oluşturan 2 bin 818 kişi ise yasağa karşı çıktı.'İşletmeler, kendilerini değişikliğe hazırlayabilecektir'Terezvaros Belediye Başkanı Tamas Soproni, referandum ile ilgili açıklamasında, “Bir sonraki adım, Terezvaros sakinlerinin iradesinin uygulamaya konulması için temsil organı tarafından alınacak bir karar olacak. İlgili kararın ancak 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girebilecek olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bu şekilde işletmeler, kendilerini değişikliğe hazırlayabilecektir. Semtimizin sakinleri, demokratik araçların nasıl kullanılacağı yönünde bir örnek oluşturmuş ve nasıl bir semtte yaşamak istediklerine ilişkin kararlarını vermiştir” dedi.'Dairelerin yüzde 7,6’sı kısa süreli kiralık daire olarak kullanılıyor'Yasak talebi, çevrim içi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen kısa dönemli daire kiralamalarının, bölgedeki konut fiyatlarını artırması ve Macaristan’daki otel işletmelerinin yaşadığı gelir kayıpları nedeniyle ortaya çıkmıştı.Macaristan Devlet Operası’nın da bulunduğu Terezvaros Belediyesi verilerine göre, semtte 29 bin 251 daire bulunmakta ve bunların 2 bin 226’sı, yani yaklaşık yüzde 7,6’sı kısa süreli kiralık daire olarak kullanılmakta.
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budapeşte, macaristan, günlük, günlük kiralık ev, referandum, yasak
budapeşte, macaristan, günlük, günlük kiralık ev, referandum, yasak

Budapeşte’deki günlük kiralık daire yasağı referandumu: Yasağa destek çıktı

03:47 17.09.2024
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW288459Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Terezvaros semtinde günlük kiralık daire uygulamalarının yasaklanması için gerçekleştirilen referandumdan, kısa süreli kiralık daire yasağına destek kararı çıktı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Terezvaros semtinde günlük kiralık daire uygulamalarının yasaklanması için gerçekleştirilen referandumdan, kısa süreli kiralık daire yasağına destek kararı çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW288459
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Budapeşte'de günlük kiralık daire uygulamasının kaldırılıp kaldırılmamasına dair 2 Eylül - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen referandumun sonucu günlük kiralık dairelerin yasaklanması yönünde sonuçlandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de şehrin doğu yakasındaki Peşte bölgesinde yer alan ve 'VI. Bölge' olarak da anılan Terezvaros semtinde yerel yöneticiler, 2026 yılından itibaren konutların kısa süreli kiraya verilmesinin yasaklanmasına ilişkin bir halk oylaması başlatmıştı. Referanduma katılım oranı 2 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül akşamına kadar devam etmesine karşın yüzde 9 seviyesinde kaldı.
Referandumun sonuçları ise yasağın uygulanması yönünde çıktı. Terezvaros semti sakinlerinin yüzde 54’ü, günlük kiralık daire uygulamalarının yasaklanmasına destek verdi. 2-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen oylamaya katılan 6 bin 83 vatandaşın 3 bin 265’i yasak kararına destek verirken yaklaşık yüzde 46'lık kesimi oluşturan 2 bin 818 kişi ise yasağa karşı çıktı.

'İşletmeler, kendilerini değişikliğe hazırlayabilecektir'

Terezvaros Belediye Başkanı Tamas Soproni, referandum ile ilgili açıklamasında, “Bir sonraki adım, Terezvaros sakinlerinin iradesinin uygulamaya konulması için temsil organı tarafından alınacak bir karar olacak. İlgili kararın ancak 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girebilecek olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bu şekilde işletmeler, kendilerini değişikliğe hazırlayabilecektir. Semtimizin sakinleri, demokratik araçların nasıl kullanılacağı yönünde bir örnek oluşturmuş ve nasıl bir semtte yaşamak istediklerine ilişkin kararlarını vermiştir” dedi.

'Dairelerin yüzde 7,6’sı kısa süreli kiralık daire olarak kullanılıyor'

Yasak talebi, çevrim içi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen kısa dönemli daire kiralamalarının, bölgedeki konut fiyatlarını artırması ve Macaristan’daki otel işletmelerinin yaşadığı gelir kayıpları nedeniyle ortaya çıkmıştı.
Macaristan Devlet Operası’nın da bulunduğu Terezvaros Belediyesi verilerine göre, semtte 29 bin 251 daire bulunmakta ve bunların 2 bin 226’sı, yani yaklaşık yüzde 7,6’sı kısa süreli kiralık daire olarak kullanılmakta.
Macaristan - Budapeşte'deki parlamento binası - selfie - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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Lizbon ve Barcelona'dan sonra Budapeşte de 'o yasağı' halk oylamasına sunacak
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