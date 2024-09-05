https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/lizbon-ve-barcelonadan-sonra-pudapeste-de-o-yasagi-halk-oylamasina-sunacak-1087682034.html

Lizbon ve Barcelona'dan sonra Budapeşte de 'o yasağı' halk oylamasına sunacak

Lizbon ve Barcelona'dan sonra Budapeşte de 'o yasağı' halk oylamasına sunacak

Sputnik Türkiye

Budapeşte Terezvaros'ta konut fiyatları yükselince, günlük kiralık konaklama uygulamalarının yasaklanması için halk oylamasına gidildi. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T13:37+0300

2024-09-05T13:37+0300

2024-09-05T13:55+0300

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de şehrin doğu yakasındaki Peşte bölgesinde yer alan ve "VI. Bölge" olarak da anılan Terezvaros semtinde yerel yöneticiler, 2026 yılından itibaren konutların kısa süreli kiraya verilmesinin yasaklanmasına ilişkin bir halk oylaması başlattı. Pazartesi günü başlayan ve 15 Eylül akşamına kadar devam edecek oylamadan karar çıkması halinde, kısa süreli kiralama uygulamaları yasaklanabilecek.Konut fiyatlarını yükseliyorReferanduma destek veren semt sakinleri, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilen kısa dönemli daire veya ev kiralama uygulamalarının bölgedeki konut fiyatlarını yükselttiğine dikkat çekiyor.Terezvaros Belediyesi kayıtlarına göre semtte 29 bin 251 daire bulunuyor ve bunların 2 bin 226'sı, yani yaklaşık yüzde 7,6'sı kısa süreli kiralık daire olarak kullanılıyor. Tiyatro, mağaza, restoran, bar ve kafelerin yanı sıra Macaristan Devlet Operasına da ev sahipliği yapması sebebiyle çok sayıda turist çeken semtin Belediye Başkanı Tamas Soproni, “Bu soruyu halka yöneltiyor olmamızın sebebi, maalesef yasal açıdan bir seçeneğimizin olmayışı. Bu konuda belediyelerin yapabileceği pek bir şey yok” dedi.'Bir nimet mi yoksa lanet mi?'Bir çok Avrupa ülkesi bunu tartışıyorMacaristan Başbakanı Viktor Orban hükümeti, daha önce yerel yönetimlerin Budapeşte'deki kısa süreli kiralık konutlara ilişkin düzenlemeler konusundaki yetkilerini artırmayı öngören bir yasal düzenlemeyi kabul etmişti. Söz konusu yasal düzenleme, Macaristan'ın turizm gelirlerinde önemli bir yer tutan otel işletmeciliği gelirlerinin korunması ve kısa süreli kiraya verilen konutların piyasaya etkisi nedeniyle kira fiyatlarının artmasının engellenmesi amacıyla kabul edilmişti.Benzer endişeler nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bu uygulamaları sınırlandırmaya yönelik bir referandum öngörülürken, İspanya'nın Barcelona kentinde ise 2028 yılı itibarıyla tüm kısa süreli kiralık konut uygulamalarının yasaklanması talep ediliyor.

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