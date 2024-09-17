https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bodrum-istanbul-ucaginda-kedi-kavgasi-ibrahim-tatlisesin-kizi-kabin-memuruna-saldirdi-1088140476.html

Bodrum-İstanbul uçağında kedi kavgası: İbrahim Tatlıses'in kızı kabin memuruna saldırdı

Bodrum-İstanbul uçağında kedi kavgası: İbrahim Tatlıses'in kızı kabin memuruna saldırdı

Sputnik Türkiye

İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferi sırasında evcil hayvanını pusetinden çıkarmak istediği için... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T23:03+0300

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türkiye

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Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, THY Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini çantaya koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı.İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru ile tartıştı. Kedisini pusete koymasını söyleyen kabin memurunu reddeden Dörter'in uçakta görevliye şiddet uyguladığı öne sürüldü.Polis merkezine götürüldüİstanbul Havalimanı'na ulaştıklarında görevliler eşliğinde polis merkezine götürülen Dilan Çıtak Dörter hakkında işlem yapıldı. Ünlü şarkıcı buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrıldı.

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