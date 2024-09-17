https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bodrum-istanbul-ucaginda-kedi-kavgasi-ibrahim-tatlisesin-kizi-kabin-memuruna-saldirdi-1088140476.html
Bodrum-İstanbul uçağında kedi kavgası: İbrahim Tatlıses'in kızı kabin memuruna saldırdı
Bodrum-İstanbul uçağında kedi kavgası: İbrahim Tatlıses'in kızı kabin memuruna saldırdı
Sputnik Türkiye
İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferi sırasında evcil hayvanını pusetinden çıkarmak istediği için... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T23:03+0300
2024-09-17T23:03+0300
2024-09-17T23:03+0300
türkiye
ibrahim tatlıses
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak bileti
kavga
uçuş
tarifeli uçuş
uçuş görevlisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_a74ee5c0be8291335267227fc78c9b3a.jpg
Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, THY Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini çantaya koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı.İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru ile tartıştı. Kedisini pusete koymasını söyleyen kabin memurunu reddeden Dörter'in uçakta görevliye şiddet uyguladığı öne sürüldü.Polis merkezine götürüldüİstanbul Havalimanı'na ulaştıklarında görevliler eşliğinde polis merkezine götürülen Dilan Çıtak Dörter hakkında işlem yapıldı. Ünlü şarkıcı buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/beklenen-son-vali-gul-ucakta-olay-cikartan-yolcunun-gozalti-goruntulerini-paylasti-1088059344.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_1ea7b2cad6420f75a7d5be2e633d91b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ibrahim tatlıses, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, kavga, uçuş, tarifeli uçuş, uçuş görevlisi
ibrahim tatlıses, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, kavga, uçuş, tarifeli uçuş, uçuş görevlisi
Bodrum-İstanbul uçağında kedi kavgası: İbrahim Tatlıses'in kızı kabin memuruna saldırdı
İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferi sırasında evcil hayvanını pusetinden çıkarmak istediği için kabin memuru ile tartışma yaşadı. Kedisini pusete koymayı reddeden Dörter'in kabin memuruna şiddet uyguladığı iddia edildi. Olay sonrası havalimanı polis merkezine götürüldü.
Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, THY Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini çantaya koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru ile tartıştı. Kedisini pusete koymasını söyleyen kabin memurunu reddeden Dörter'in uçakta görevliye şiddet uyguladığı öne sürüldü.
Polis merkezine götürüldü
İstanbul Havalimanı'na ulaştıklarında görevliler eşliğinde polis merkezine götürülen Dilan Çıtak Dörter hakkında işlem yapıldı. Ünlü şarkıcı buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrıldı.