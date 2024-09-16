https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/beklenen-son-vali-gul-ucakta-olay-cikartan-yolcunun-gozalti-goruntulerini-paylasti-1088059344.html
‘Beklenen Son’: Vali Gül, uçakta olay çıkartan yolcunun gözaltı görüntülerini paylaştı
‘Beklenen Son’: Vali Gül, uçakta olay çıkartan yolcunun gözaltı görüntülerini paylaştı
Sputnik Türkiye
Londra uçuşu öncesinde uçakta olay çıkartarak kabin görevlilerine hararet eden B.G. isimli yolcu, uçaktan polis eşliğinde indirilerek gözaltına alınmıştı... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T10:31+0300
2024-09-16T10:31+0300
2024-09-16T10:31+0300
türkiye
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türk hava yolları (thy)
uçak seferi
kara liste
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Türk Hava Yolları’nın (THY) 14 Eylül’deki TK1983 İstanbul-Londra seferi öncesinde uçakta agresif davranışlar sergileyerek kabin memurlarına hakaret eden B.G. isimli yolcunun görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. THY, dün yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını ve isminin kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklendiğini duyurdu.İstanbul Valisi Davut Gül, yolcunun polis eşliğinde götürülme görüntülerini “Beklenen son” mesajıyla birlikte paylaştı. Vali Gül’ün paylaşımı, yaklaşık 2 milyon görüntülenmeye ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/profesor-el-ve-ayaklari-bagli-halde-fici-icinde-olu-bulundu-oglu-gozaltina-alindi-1088059454.html
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thy, türk hava yolları (thy), uçak seferi, kara liste
thy, türk hava yolları (thy), uçak seferi, kara liste
‘Beklenen Son’: Vali Gül, uçakta olay çıkartan yolcunun gözaltı görüntülerini paylaştı
Londra uçuşu öncesinde uçakta olay çıkartarak kabin görevlilerine hararet eden B.G. isimli yolcu, uçaktan polis eşliğinde indirilerek gözaltına alınmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül, o görüntüleri paylaşarak ‘Beklenen son’ dedi.
Türk Hava Yolları’nın (THY) 14 Eylül’deki TK1983 İstanbul-Londra seferi öncesinde uçakta agresif davranışlar sergileyerek kabin memurlarına hakaret eden B.G. isimli yolcunun görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. THY, dün yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını ve isminin kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklendiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Davut Gül, yolcunun polis eşliğinde götürülme görüntülerini “Beklenen son” mesajıyla birlikte paylaştı. Vali Gül’ün paylaşımı, yaklaşık 2 milyon görüntülenmeye ulaştı.