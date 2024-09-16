https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/sampiyonlar-ligi-ilk-hafta-programi-aciklandi-sampiyonlar-ligi-maclari-ne-zaman-1088085659.html

Şampiyonlar Ligi ilk hafta programı açıklandı: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi ilk hafta programı açıklandı: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu grup maçları 17 Eylül Salı günü 17.45'te BSC Young Boys - Aston Villa FC maçı ile başlıyor. Haftanın dikkat çeken maçları... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T17:31+0300

2024-09-16T17:31+0300

2024-09-16T17:31+0300

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Avrupa futbolunun bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu bu hafta başlıyor.Şampiyonlar Ligi 17,18,19 Eylül tarihleri arasında grup maçları ile başlıyor. Takımlar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak. Gruplarda ilk 8’de tamamlayan takımlar son 16 turuna adını yazdıracak.Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?Şampiyonlar Ligi maçları 2024-2025 sezonunda TRT ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve tabii uygulamasından yayınlanacak.17 Eylül Salı günü hangi maçlar oynanacak?Young Boys - Aston Villa maçı saat kaçta?BSC Young Boys - Aston Villa FC maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman?Juventus - PSV Eindhoven karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.Milan - Liverpool maçı saat kaçta?AC Milan - Liverpool FC maçı saat 22.00'de TRT ekranlarından naklen yayınlanacakBayern München - GNK Dinamo maçı hangi kanalda? Saat kaçta?FC Bayern München - GNK Dinamo maçı saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.Real Madrid - Stuttgart maçı saat kaçta?Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart karşılaşması saat 22.00'de TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille maçı ne zaman?Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.18 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?Sparta Praha - Salzburg maçı saat kaçta?AC Sparta Praha - FC Salzburg maçı maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.Bologna - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.Celtic FC - SK Slovan Bratislava maçı ne zaman?Celtic FC - SK Slovan Bratislava maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.Club Brugge - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Club Brugge KV - Borussia Dortmund maçı saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.Manchester City - Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Manchester City - FC Internazionale Milano maçı saat 22.00'de TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.Paris Saint-Germain - Girona maçı saat kaçta?Paris Saint-Germain - Girona FC maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.19 Eylül Perşembe günü hangi maçlar oynanacak?Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta?Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen maçı maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.FK Crvena Zvezda - Benfica maçı ne zaman?FK Crvena Zvezda - SL Benfica karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.Monaco - Barcelona maçı saat kaçta?AS Monaco - FC Barcelona maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.Atalanta - Arsenal maçı ne zaman?Atalanta BC - Arsenal FC karşılaşması saat 22.00'de TRT ekranlarından yayınlanacak.Atlético de Madrid - RB Leipzig maçı hangi kanalda?Atlético de Madrid - RB Leipzig TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz maçı saat kaçta?Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.

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