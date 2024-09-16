https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/sampiyonlar-ligi-ilk-hafta-programi-aciklandi-sampiyonlar-ligi-maclari-ne-zaman-1088085659.html
Şampiyonlar Ligi ilk hafta programı açıklandı: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi ilk hafta programı açıklandı: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu grup maçları 17 Eylül Salı günü 17.45'te BSC Young Boys - Aston Villa FC maçı ile başlıyor. Haftanın dikkat çeken maçları... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T17:31+0300
2024-09-16T17:31+0300
2024-09-16T17:31+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
maç
maç yayını
real madrid
futbol
canlı
canlı yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0b/1072272009_0:296:2588:1752_1920x0_80_0_0_df64fe302b357618047dccacffbaf9e4.jpg
Avrupa futbolunun bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu bu hafta başlıyor.Şampiyonlar Ligi 17,18,19 Eylül tarihleri arasında grup maçları ile başlıyor. Takımlar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak. Gruplarda ilk 8’de tamamlayan takımlar son 16 turuna adını yazdıracak.Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?Şampiyonlar Ligi maçları 2024-2025 sezonunda TRT ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve tabii uygulamasından yayınlanacak.17 Eylül Salı günü hangi maçlar oynanacak?Young Boys - Aston Villa maçı saat kaçta?BSC Young Boys - Aston Villa FC maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman?Juventus - PSV Eindhoven karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.Milan - Liverpool maçı saat kaçta?AC Milan - Liverpool FC maçı saat 22.00'de TRT ekranlarından naklen yayınlanacakBayern München - GNK Dinamo maçı hangi kanalda? Saat kaçta?FC Bayern München - GNK Dinamo maçı saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.Real Madrid - Stuttgart maçı saat kaçta?Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart karşılaşması saat 22.00'de TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille maçı ne zaman?Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.18 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?Sparta Praha - Salzburg maçı saat kaçta?AC Sparta Praha - FC Salzburg maçı maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.Bologna - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.Celtic FC - SK Slovan Bratislava maçı ne zaman?Celtic FC - SK Slovan Bratislava maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.Club Brugge - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Club Brugge KV - Borussia Dortmund maçı saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.Manchester City - Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Manchester City - FC Internazionale Milano maçı saat 22.00'de TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.Paris Saint-Germain - Girona maçı saat kaçta?Paris Saint-Germain - Girona FC maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.19 Eylül Perşembe günü hangi maçlar oynanacak?Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta?Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen maçı maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.FK Crvena Zvezda - Benfica maçı ne zaman?FK Crvena Zvezda - SL Benfica karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.Monaco - Barcelona maçı saat kaçta?AS Monaco - FC Barcelona maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.Atalanta - Arsenal maçı ne zaman?Atalanta BC - Arsenal FC karşılaşması saat 22.00'de TRT ekranlarından yayınlanacak.Atlético de Madrid - RB Leipzig maçı hangi kanalda?Atlético de Madrid - RB Leipzig TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz maçı saat kaçta?Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sampiyonlar-liginde-real-madrid-ile-stuttgart-macini-turk-hakem-halil-umut-meler-yonetecek-1088037486.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0b/1072272009_0:53:2588:1994_1920x0_80_0_0_6a1cccc51fb0237d9d47ec19b3a3a34f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şampiyonlar ligi maçları ne zaman, şampiyonlar ligi hangi kanalda, trt canlı izle, trt spor canlı izle, iddaa oranları, tabii uygulaması giriş
şampiyonlar ligi maçları ne zaman, şampiyonlar ligi hangi kanalda, trt canlı izle, trt spor canlı izle, iddaa oranları, tabii uygulaması giriş
Şampiyonlar Ligi ilk hafta programı açıklandı: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu grup maçları 17 Eylül Salı günü 17.45'te BSC Young Boys - Aston Villa FC maçı ile başlıyor. Haftanın dikkat çeken maçları arasında Milan-Liverpool yer alırken Türk oyuncu Arda Güler'in takımı Real Madrid ise Stuttgart’ı ağırlayacak. Maçlar bu sezonda TRT ve Tabii üzerinden izleyicilerle buluşacak.
Avrupa futbolunun bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu bu hafta başlıyor.
Şampiyonlar Ligi 17,18,19 Eylül tarihleri arasında grup maçları ile başlıyor. Takımlar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak. Gruplarda ilk 8’de tamamlayan takımlar son 16 turuna adını yazdıracak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi maçları 2024-2025 sezonunda TRT ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve tabii uygulamasından yayınlanacak.
17 Eylül Salı günü hangi maçlar oynanacak?
Young Boys - Aston Villa maçı saat kaçta?
BSC Young Boys - Aston Villa FC maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman?
Juventus - PSV Eindhoven karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.
Milan - Liverpool maçı saat kaçta?
AC Milan - Liverpool FC maçı saat 22.00'de TRT ekranlarından naklen yayınlanacak
Bayern München - GNK Dinamo maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
FC Bayern München - GNK Dinamo maçı saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.
Real Madrid - Stuttgart maçı saat kaçta?
Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart karşılaşması saat 22.00'de TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille maçı ne zaman?
Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.
18 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?
Sparta Praha - Salzburg maçı saat kaçta?
AC Sparta Praha - FC Salzburg maçı maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bologna - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?
Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.
Celtic FC - SK Slovan Bratislava maçı ne zaman?
Celtic FC - SK Slovan Bratislava maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.
Club Brugge - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Club Brugge KV - Borussia Dortmund maçı saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.
Manchester City - Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Manchester City - FC Internazionale Milano maçı saat 22.00'de TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Paris Saint-Germain - Girona maçı saat kaçta?
Paris Saint-Germain - Girona FC maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.
19 Eylül Perşembe günü hangi maçlar oynanacak?
Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta?
Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen maçı maçı saat 19.45'te TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
FK Crvena Zvezda - Benfica maçı ne zaman?
FK Crvena Zvezda - SL Benfica karşılaşması saat 19.45'te TRT ekranlarından yayınlanacak.
Monaco - Barcelona maçı saat kaçta?
AS Monaco - FC Barcelona maçı TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.
Atalanta - Arsenal maçı ne zaman?
Atalanta BC - Arsenal FC karşılaşması saat 22.00'de TRT ekranlarından yayınlanacak.
Atlético de Madrid - RB Leipzig maçı hangi kanalda?
Atlético de Madrid - RB Leipzig TRT ve Tabii platformu üzerinden saat 22.00'de yayınlanacak.
Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz maçı saat kaçta?
Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz saat 22.00'de TRT ve Tabii üzerinden yayınlanacak.