https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sampiyonlar-liginde-real-madrid-ile-stuttgart-macini-turk-hakem-halil-umut-meler-yonetecek-1088037486.html
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek
Sputnik Türkiye
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid ile Stuttgart maçını yöneteceği açıklandı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T12:14+0300
2024-09-15T12:14+0300
2024-09-15T12:14+0300
spor
uefa
uefa şampiyonlar ligi
real madrid
stuttgart futbol takımı
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Arda Güler'li Real Madrid'in 17 Eylül Salı günü Stuttgart ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/ilk-11de-baslayan-arda-gulerden-yine-etkisini-gosterdi-real-madrid-sociedadi-rahat-gecti--1088032025.html
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uefa, uefa şampiyonlar ligi, real madrid, stuttgart futbol takımı
uefa, uefa şampiyonlar ligi, real madrid, stuttgart futbol takımı
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid ile Stuttgart maçını yöneteceği açıklandı.
Arda Güler'li Real Madrid'in 17 Eylül Salı günü Stuttgart ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.