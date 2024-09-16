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MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş istifa etti: Partiden açıklama geldi
MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş istifa etti: Partiden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş istifa ettiğini duyurdu. Peki, Murat Nuri Demirbaş... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T14:09+0300
2024-09-16T14:09+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
murat nuri demirbaş
istifa
istifa
devlet bahçeli
sağlık
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MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Demirbaş, istifasını sosyal medya üzerinden duyururken, Milliyetçi Hareket Partisi’nde iki yıl boyunca yürüttüğü il başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Demirbaş, “Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu ziyaretin hemen ardından bugün istifa etmesi dikkat çekti.'Sağlık sebeplerim nedeniyle i̇stifa ettim'İstifa açıklamasında, "Sağlık sebeplerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini hür iradem ile bırakmış bulunuyorum" diyen Demirbaş, görevi süresince MHP bayrağını en yukarı taşımaya çalıştığını belirtti.MHP'den yeni atamaMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli teşkilatında yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. Yalçın, "Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından Tuncay Batı, Kocaeli il ve ilçe teşkilatlarında incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.Murat Nuri Demirbaş kimdir?1984 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan Murat Nuri Demirbaş, Gebze STFA Lisesi’nden mezun oldu. Siyasi kariyerine 2009-2011 yılları arasında MHP Gebze İlçe Yöneticiliği ile adım atan Demirbaş, ardından 2011-2012 yıllarında MHP Kocaeli İl Yöneticiliği görevinde bulundu. 2012 yılında ise MHP Darıca İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.Spor yöneticilikleri ile de ön plana çıkmışıSpor dünyasında da aktif bir isim olan Demirbaş, Köşklüçeşme Spor, Tayfun Spor ve Sultan Orhan Spor kulüplerinde başkanlık yaptı. Aynı zamanda Gebze Fırtına Trabzonsporlular Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. 24 Eylül 2023 tarihinde yapılan MHP Kocaeli 14. Olağan İl Kongresi’nde il başkanı seçilmişti. Evli ve üç çocuk babası olan Demirbaş, hem siyasi hem de sosyal alanda önemli görevler üstlendi.Neden i̇stifa etti?Demirbaş, istifasını şu sözlerle duyurdu:
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MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş istifa etti: Partiden açıklama geldi

14:09 16.09.2024
© FotoğrafMurat Nuri Demirbaş
Murat Nuri Demirbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© Fotoğraf
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş istifa ettiğini duyurdu. Peki, Murat Nuri Demirbaş kimdir? Neden istifa etti?
MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Demirbaş, istifasını sosyal medya üzerinden duyururken, Milliyetçi Hareket Partisi’nde iki yıl boyunca yürüttüğü il başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Demirbaş, “Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu ziyaretin hemen ardından bugün istifa etmesi dikkat çekti.

'Sağlık sebeplerim nedeniyle i̇stifa ettim'

İstifa açıklamasında, "Sağlık sebeplerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini hür iradem ile bırakmış bulunuyorum" diyen Demirbaş, görevi süresince MHP bayrağını en yukarı taşımaya çalıştığını belirtti.

MHP'den yeni atama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli teşkilatında yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. Yalçın, "Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından Tuncay Batı, Kocaeli il ve ilçe teşkilatlarında incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Murat Nuri Demirbaş kimdir?

1984 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan Murat Nuri Demirbaş, Gebze STFA Lisesi’nden mezun oldu. Siyasi kariyerine 2009-2011 yılları arasında MHP Gebze İlçe Yöneticiliği ile adım atan Demirbaş, ardından 2011-2012 yıllarında MHP Kocaeli İl Yöneticiliği görevinde bulundu. 2012 yılında ise MHP Darıca İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Spor yöneticilikleri ile de ön plana çıkmışı

Spor dünyasında da aktif bir isim olan Demirbaş, Köşklüçeşme Spor, Tayfun Spor ve Sultan Orhan Spor kulüplerinde başkanlık yaptı. Aynı zamanda Gebze Fırtına Trabzonsporlular Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. 24 Eylül 2023 tarihinde yapılan MHP Kocaeli 14. Olağan İl Kongresi’nde il başkanı seçilmişti. Evli ve üç çocuk babası olan Demirbaş, hem siyasi hem de sosyal alanda önemli görevler üstlendi.

Neden i̇stifa etti?

Demirbaş, istifasını şu sözlerle duyurdu:
"Kıymetli ülküdaşlarım ve değerli hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden ötürü ve bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum."
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