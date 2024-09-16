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Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. "EYT büyük bir... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T07:31+0300
2024-09-16T07:31+0300
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Bilal Erdoğan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle bir araya gelerek, EYT konusunda düşüncelerini paylaştı."EYT kandırmaca oldu"Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan EYT'nin yanlış olduğunu savunarak, "EYT propagandası yapanlar gençleri kandırdı. 'EYT çıksın, gençler iş bulacak' dediler ama öyle bir şey olmadı. Gençler bu konuda ses çıkarmadı, sosyal medyada EYT karşıtı bir hareket görmedik. Ben bile karşı olmama rağmen EYT’ye hak kazandım. Kim ödeyecek bu erken emeklilerin maaşlarını? Gençler ödeyecek." dedi.'Popülizmle EYT gerçekleşti'Erdoğan, EYT düzenlemesinin siyasetin popülizme zorlanması sonucu hayata geçirildiğini belirtti ve "42-45 yaşında emekli olanlar var, bu kişilerin maaşlarını ölene kadar sizler ödeyeceksiniz. EYT yanlış bir uygulamaydı ve gençler bu konuda daha bilinçli olmalıydı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, alternatif bir emeklilik sistemi düşünülmesi gerektiğini vurguladı.'Daha çok çalışmayı teşvik etmeliyiz'"Çalışmadan hayat sürdürmek en güzel yaşam mıdır?" diye soran Erdoğan, gençlere daha üretken ve faydalı bir hayat yaşamayı teşvik etti. "Boşa geçen değil, çevremize ve ülkemize katkı sağlayan hayatlar yaşamalıyız. Kendini değerli hissettiren şey çalışmak ve üretmektir." şeklinde konuştu.'Dünya liderinin oğlu olmak zor'Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Dünya liderinin oğlu olmak nasıl bir duygu?" sorusuna şu cevabı verdi:Bilal Erdoğan'ın konuşmaları, EYT tartışmaları ve gençler arasında büyük yankı uyandırdı.
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bilal erdoğan eyt açıklaması, erken emeklilik, eyt, erken emeklilik şartları 2024, prim eşitleme, prim eşitleme ne oldu, prim eşitleme ne olacak, prim eşitleme ne zaman olacak, prim eşitleme bağkur, prim eşitleme son dakika, erken emeklilik prim gün sayısı, erken emeklilikte yeni düzenleme şartlar belli oldu

Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık

07:31 16.09.2024
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - VOLKAN KAPLANİmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşma yapan Bilal Erdoğan
İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşma yapan Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - VOLKAN KAPLAN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. "EYT büyük bir felaketti" diyen Erdoğan, bu sistemin gençleri ve kamu maliyesini olumsuz etkilediğini belirtti.
Bilal Erdoğan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle bir araya gelerek, EYT konusunda düşüncelerini paylaştı.

"EYT kandırmaca oldu"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan EYT'nin yanlış olduğunu savunarak, "EYT propagandası yapanlar gençleri kandırdı. 'EYT çıksın, gençler iş bulacak' dediler ama öyle bir şey olmadı. Gençler bu konuda ses çıkarmadı, sosyal medyada EYT karşıtı bir hareket görmedik. Ben bile karşı olmama rağmen EYT’ye hak kazandım. Kim ödeyecek bu erken emeklilerin maaşlarını? Gençler ödeyecek." dedi.

'Popülizmle EYT gerçekleşti'

Erdoğan, EYT düzenlemesinin siyasetin popülizme zorlanması sonucu hayata geçirildiğini belirtti ve "42-45 yaşında emekli olanlar var, bu kişilerin maaşlarını ölene kadar sizler ödeyeceksiniz. EYT yanlış bir uygulamaydı ve gençler bu konuda daha bilinçli olmalıydı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, alternatif bir emeklilik sistemi düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

'Daha çok çalışmayı teşvik etmeliyiz'

"Çalışmadan hayat sürdürmek en güzel yaşam mıdır?" diye soran Erdoğan, gençlere daha üretken ve faydalı bir hayat yaşamayı teşvik etti. "Boşa geçen değil, çevremize ve ülkemize katkı sağlayan hayatlar yaşamalıyız. Kendini değerli hissettiren şey çalışmak ve üretmektir." şeklinde konuştu.

'Dünya liderinin oğlu olmak zor'

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Dünya liderinin oğlu olmak nasıl bir duygu?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Zorlukları var. İnsanlar duydukları her şeye inanıyor, 'Bilal Erdoğan'ın ormanı var' diyorlar. Bu algılarla yaşamak zor. Ancak içten birkaç kişiye bile doğru bir motivasyon verebilirsem, mutlu olurum."
Bilal Erdoğan'ın konuşmaları, EYT tartışmaları ve gençler arasında büyük yankı uyandırdı.
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