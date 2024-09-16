https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/bilal-erdogandan-eyt-aciklamasi-buyuk-bir-felaketti-kandirildik-1088053089.html

Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık

Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. "EYT büyük bir... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T07:31+0300

2024-09-16T07:31+0300

2024-09-16T07:31+0300

bilal erdoğan

ekonomi

eyt

eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama

eyt emekli zammı

emekli

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Bilal Erdoğan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle bir araya gelerek, EYT konusunda düşüncelerini paylaştı."EYT kandırmaca oldu"Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan EYT'nin yanlış olduğunu savunarak, "EYT propagandası yapanlar gençleri kandırdı. 'EYT çıksın, gençler iş bulacak' dediler ama öyle bir şey olmadı. Gençler bu konuda ses çıkarmadı, sosyal medyada EYT karşıtı bir hareket görmedik. Ben bile karşı olmama rağmen EYT’ye hak kazandım. Kim ödeyecek bu erken emeklilerin maaşlarını? Gençler ödeyecek." dedi.'Popülizmle EYT gerçekleşti'Erdoğan, EYT düzenlemesinin siyasetin popülizme zorlanması sonucu hayata geçirildiğini belirtti ve "42-45 yaşında emekli olanlar var, bu kişilerin maaşlarını ölene kadar sizler ödeyeceksiniz. EYT yanlış bir uygulamaydı ve gençler bu konuda daha bilinçli olmalıydı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, alternatif bir emeklilik sistemi düşünülmesi gerektiğini vurguladı.'Daha çok çalışmayı teşvik etmeliyiz'"Çalışmadan hayat sürdürmek en güzel yaşam mıdır?" diye soran Erdoğan, gençlere daha üretken ve faydalı bir hayat yaşamayı teşvik etti. "Boşa geçen değil, çevremize ve ülkemize katkı sağlayan hayatlar yaşamalıyız. Kendini değerli hissettiren şey çalışmak ve üretmektir." şeklinde konuştu.'Dünya liderinin oğlu olmak zor'Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Dünya liderinin oğlu olmak nasıl bir duygu?" sorusuna şu cevabı verdi:Bilal Erdoğan'ın konuşmaları, EYT tartışmaları ve gençler arasında büyük yankı uyandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-sehir-icin-kritik-uyari-dolu-yagisi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-1088051952.html

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