https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-besiktas-derbisi-sonrasi-senol-gunesten-itiraf-1088051793.html

Trabzonspor Beşiktaş derbisi sonrası Şenol Güneş'ten itiraf

Trabzonspor Beşiktaş derbisi sonrası Şenol Güneş'ten itiraf

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T07:01+0300

2024-09-16T07:01+0300

2024-09-16T07:01+0300

şenol güneş

spor

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Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak için sahaya çıktık, ancak uzun süre kendi sahamızda kaldık. Hiçbir parametrede üstünlük sağlayamadık. Buna rağmen 1 puan almak bizim için bir teselli oldu." ifadelerini kullandı. Güneş, oyunda bazı planlarının eksik kaldığını ve özellikle hücum yönünde sorunlar yaşadıklarını belirtti.'Bu oyunla kaybedebilirdik'Tecrübeli teknik adam, her iki takımın da ikişer puan kaybettiğini söyleyerek, "Kaybedebilirdik. İlk defa gol attık ve ilk defa gol yedik. Hala zor bir dönemden geçiyoruz ama bu oyuncular takımı daha yukarıya taşıyacak." dedi. Trabzonspor taraftarına da övgüde bulunan Güneş, "12. adam müthiş devreye girdi, ancak böyle bir maç daha görmek istemiyoruz." diye ekledi.Uğurcan'a övgüGüneş, kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını öne çıkararak, "Uğurcan harikaydı. 10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın da desteğiyle sahada mücadelemizi sürdürdük." dedi.Cihan’ın durumu merak ediliyorMaçta sakatlanan Cihan’ın durumuyla ilgili konuşan Güneş, "Doktorlar Cihan’ın durumunu yakından takip ediyor. İnşallah kısa sürede toparlanır." açıklamasında bulundu.Trabzonspor, aldığı bu 1 puanla lige tutunmaya çalışırken, Güneş’in oyuncularından beklentisi yüksek. Bordo-mavililer, zorlu süreci atlatıp daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-ile--besiktas-1-1-berabere-kaldi-hakem-sahaya-direkt-besiktas-formasiyla-ciksaydi-hic-1088050500.html

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