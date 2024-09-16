https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-besiktas-derbisi-sonrasi-senol-gunesten-itiraf-1088051793.html
Trabzonspor Beşiktaş derbisi sonrası Şenol Güneş'ten itiraf
Trabzonspor Beşiktaş derbisi sonrası Şenol Güneş'ten itiraf
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T07:01+0300
2024-09-16T07:01+0300
2024-09-16T07:01+0300
şenol güneş
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087707842_0:0:470:264_1920x0_80_0_0_ccbbf21e0c3edeae5133b1409bd19e91.jpg
Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak için sahaya çıktık, ancak uzun süre kendi sahamızda kaldık. Hiçbir parametrede üstünlük sağlayamadık. Buna rağmen 1 puan almak bizim için bir teselli oldu." ifadelerini kullandı. Güneş, oyunda bazı planlarının eksik kaldığını ve özellikle hücum yönünde sorunlar yaşadıklarını belirtti.'Bu oyunla kaybedebilirdik'Tecrübeli teknik adam, her iki takımın da ikişer puan kaybettiğini söyleyerek, "Kaybedebilirdik. İlk defa gol attık ve ilk defa gol yedik. Hala zor bir dönemden geçiyoruz ama bu oyuncular takımı daha yukarıya taşıyacak." dedi. Trabzonspor taraftarına da övgüde bulunan Güneş, "12. adam müthiş devreye girdi, ancak böyle bir maç daha görmek istemiyoruz." diye ekledi.Uğurcan'a övgüGüneş, kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını öne çıkararak, "Uğurcan harikaydı. 10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın da desteğiyle sahada mücadelemizi sürdürdük." dedi.Cihan’ın durumu merak ediliyorMaçta sakatlanan Cihan’ın durumuyla ilgili konuşan Güneş, "Doktorlar Cihan’ın durumunu yakından takip ediyor. İnşallah kısa sürede toparlanır." açıklamasında bulundu.Trabzonspor, aldığı bu 1 puanla lige tutunmaya çalışırken, Güneş’in oyuncularından beklentisi yüksek. Bordo-mavililer, zorlu süreci atlatıp daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-ile--besiktas-1-1-berabere-kaldi-hakem-sahaya-direkt-besiktas-formasiyla-ciksaydi-hic-1088050500.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087707842_0:0:470:354_1920x0_80_0_0_cf217a1d600d02622ac56da85f29e8d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trabzonspor - beşiktaş maç kadrosu, besiktas trabzon, trabzonspor - beşiktaş önemli dakikalar, ts bjk maçı, bjk trabzon, trabzon beşiktaş maçı, trabzonspor beşiktaş maçı, trabzonspor beşiktaş, bjk ts maçı, beşiktaş trabzon maçı, trabzonspor - beşiktaş maç, taraftarium24, trabzonsports, selçuk sports, uğurcan çakır
trabzonspor - beşiktaş maç kadrosu, besiktas trabzon, trabzonspor - beşiktaş önemli dakikalar, ts bjk maçı, bjk trabzon, trabzon beşiktaş maçı, trabzonspor beşiktaş maçı, trabzonspor beşiktaş, bjk ts maçı, beşiktaş trabzon maçı, trabzonspor - beşiktaş maç, taraftarium24, trabzonsports, selçuk sports, uğurcan çakır
Trabzonspor Beşiktaş derbisi sonrası Şenol Güneş'ten itiraf
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, puanını 3'e yükseltti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak için sahaya çıktık, ancak uzun süre kendi sahamızda kaldık. Hiçbir parametrede üstünlük sağlayamadık. Buna rağmen 1 puan almak bizim için bir teselli oldu." ifadelerini kullandı. Güneş, oyunda bazı planlarının eksik kaldığını ve özellikle hücum yönünde sorunlar yaşadıklarını belirtti.
'Bu oyunla kaybedebilirdik'
Tecrübeli teknik adam, her iki takımın da ikişer puan kaybettiğini söyleyerek, "Kaybedebilirdik. İlk defa gol attık ve ilk defa gol yedik. Hala zor bir dönemden geçiyoruz ama bu oyuncular takımı daha yukarıya taşıyacak." dedi. Trabzonspor taraftarına da övgüde bulunan Güneş, "12. adam müthiş devreye girdi, ancak böyle bir maç daha görmek istemiyoruz." diye ekledi.
Güneş, kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını öne çıkararak, "Uğurcan harikaydı. 10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın da desteğiyle sahada mücadelemizi sürdürdük." dedi.
Cihan’ın durumu merak ediliyor
Maçta sakatlanan Cihan’ın durumuyla ilgili konuşan Güneş, "Doktorlar Cihan’ın durumunu yakından takip ediyor. İnşallah kısa sürede toparlanır." açıklamasında bulundu.
Trabzonspor, aldığı bu 1 puanla lige tutunmaya çalışırken, Güneş’in oyuncularından beklentisi yüksek. Bordo-mavililer, zorlu süreci atlatıp daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.