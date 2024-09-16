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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/kader-haftasi-geliyor-18-merkez-bankasi-faiz-kararlarini-aciklayacak-islam-memis-bekleyecegim-1088078276.html
'Kader haftası' geliyor, 18 Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak: İslam Memiş 'Bekleyeceğim' diyerek gün verdi
'Kader haftası' geliyor, 18 Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak: İslam Memiş 'Bekleyeceğim' diyerek gün verdi
Sputnik Türkiye
Yatırımcılar için altın güvenli liman olmaya devam ederken, ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmelerle... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T14:51+0300
2024-09-16T14:51+0300
ekonomi
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Altın, döviz ve borsa yatırımcıları için kritik bir hafta başlıyor. İslam Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarına dikkat çekerek, yatırımcılara piyasalardaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti. Özellikle altın yatırımcıları için Fed’in açıklamaları sonrası fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.Bu hafta küresel piyasalarda yoğun bir ekonomik takvim var. ABD Merkez Bankası (Fed), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası (PBoC) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önemli merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. İslam Memiş, özellikle Fed ve TCMB’nin kararlarının piyasalar üzerinde daha etkili olacağını vurguladı.Fed’in faiz kararı bekleniyorMemiş’e göre, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması kesin gözüyle bakılıyor. Ancak piyasalarda 50 baz puanlık bir indirimin de fiyatlandığını belirten Memiş, Çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının kritik olacağını söyledi. Bu kararlar altın ve döviz piyasalarını yakından etkileyecek.Altın fiyatlarında dalgalanma bekleniyorMemiş, altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalanabileceğini belirtti. Ons altının 2.550-2.616 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini ifade eden Memiş, gram altın yatırımcılarının da ons fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi. 'Ons nereye, gram oraya' diyerek, gram altının 2.800-2.900 lira aralığında izlenmesi gerektiğini belirtti.Diğer piyasalar: Borsa, döviz ve kriptoİslam Memiş, Borsa İstanbul’daki BİST100 endeksinin de yükseliş trendine girdiğini belirterek, 9.550-10.050 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Döviz kurlarında ise dolar/TL için 33.80-34.20, euro/TL için 37.20-38.00 aralığının izleneceğini ifade etti.Kripto paralara da değinen Memiş, Bitcoin’in 56-64 bin dolar aralığında dalgalanabileceğini ve yıl sonu hedefinin 80 bin dolar olduğunu vurguladı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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'Kader haftası' geliyor, 18 Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak: İslam Memiş 'Bekleyeceğim' diyerek gün verdi

14:51 16.09.2024
© AAaltın
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AA
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Yatırımcılar için altın güvenli liman olmaya devam ederken, ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararlarının piyasalarda dalgalanmalara neden olacağını belirtti ve altın yatırımcılarını uyardı.
Altın, döviz ve borsa yatırımcıları için kritik bir hafta başlıyor. İslam Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarına dikkat çekerek, yatırımcılara piyasalardaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti. Özellikle altın yatırımcıları için Fed’in açıklamaları sonrası fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Bu hafta küresel piyasalarda yoğun bir ekonomik takvim var. ABD Merkez Bankası (Fed), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası (PBoC) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önemli merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. İslam Memiş, özellikle Fed ve TCMB’nin kararlarının piyasalar üzerinde daha etkili olacağını vurguladı.

Fed’in faiz kararı bekleniyor

Memiş’e göre, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması kesin gözüyle bakılıyor. Ancak piyasalarda 50 baz puanlık bir indirimin de fiyatlandığını belirten Memiş, Çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının kritik olacağını söyledi. Bu kararlar altın ve döviz piyasalarını yakından etkileyecek.

Altın fiyatlarında dalgalanma bekleniyor

Memiş, altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalanabileceğini belirtti. Ons altının 2.550-2.616 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini ifade eden Memiş, gram altın yatırımcılarının da ons fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi. 'Ons nereye, gram oraya' diyerek, gram altının 2.800-2.900 lira aralığında izlenmesi gerektiğini belirtti.

Diğer piyasalar: Borsa, döviz ve kripto

İslam Memiş, Borsa İstanbul’daki BİST100 endeksinin de yükseliş trendine girdiğini belirterek, 9.550-10.050 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Döviz kurlarında ise dolar/TL için 33.80-34.20, euro/TL için 37.20-38.00 aralığının izleneceğini ifade etti.
Kripto paralara da değinen Memiş, Bitcoin’in 56-64 bin dolar aralığında dalgalanabileceğini ve yıl sonu hedefinin 80 bin dolar olduğunu vurguladı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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