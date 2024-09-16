https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/kader-haftasi-geliyor-18-merkez-bankasi-faiz-kararlarini-aciklayacak-islam-memis-bekleyecegim-1088078276.html
'Kader haftası' geliyor, 18 Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak: İslam Memiş 'Bekleyeceğim' diyerek gün verdi
'Kader haftası' geliyor, 18 Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak: İslam Memiş 'Bekleyeceğim' diyerek gün verdi
Sputnik Türkiye
Yatırımcılar için altın güvenli liman olmaya devam ederken, ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmelerle... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T14:51+0300
2024-09-16T14:51+0300
2024-09-16T14:51+0300
ekonomi
islam memiş
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
düşük faiz politikası
faiz artırımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085926524_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fea17a400ddca18002a19d865bfb5fc2.jpg
Altın, döviz ve borsa yatırımcıları için kritik bir hafta başlıyor. İslam Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarına dikkat çekerek, yatırımcılara piyasalardaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti. Özellikle altın yatırımcıları için Fed’in açıklamaları sonrası fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.Bu hafta küresel piyasalarda yoğun bir ekonomik takvim var. ABD Merkez Bankası (Fed), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası (PBoC) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önemli merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. İslam Memiş, özellikle Fed ve TCMB’nin kararlarının piyasalar üzerinde daha etkili olacağını vurguladı.Fed’in faiz kararı bekleniyorMemiş’e göre, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması kesin gözüyle bakılıyor. Ancak piyasalarda 50 baz puanlık bir indirimin de fiyatlandığını belirten Memiş, Çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının kritik olacağını söyledi. Bu kararlar altın ve döviz piyasalarını yakından etkileyecek.Altın fiyatlarında dalgalanma bekleniyorMemiş, altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalanabileceğini belirtti. Ons altının 2.550-2.616 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini ifade eden Memiş, gram altın yatırımcılarının da ons fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi. 'Ons nereye, gram oraya' diyerek, gram altının 2.800-2.900 lira aralığında izlenmesi gerektiğini belirtti.Diğer piyasalar: Borsa, döviz ve kriptoİslam Memiş, Borsa İstanbul’daki BİST100 endeksinin de yükseliş trendine girdiğini belirterek, 9.550-10.050 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Döviz kurlarında ise dolar/TL için 33.80-34.20, euro/TL için 37.20-38.00 aralığının izleneceğini ifade etti.Kripto paralara da değinen Memiş, Bitcoin’in 56-64 bin dolar aralığında dalgalanabileceğini ve yıl sonu hedefinin 80 bin dolar olduğunu vurguladı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/milyonlarca-calisanin-maasini-dogrudan-etkileyecek-enflasyon-beklentisine-gore-asgari-ucrete-zam-ne-1088053318.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085926524_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7456a5263d12f1c0e61fd2d16a257a7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları
'Kader haftası' geliyor, 18 Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak: İslam Memiş 'Bekleyeceğim' diyerek gün verdi
Yatırımcılar için altın güvenli liman olmaya devam ederken, ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararlarının piyasalarda dalgalanmalara neden olacağını belirtti ve altın yatırımcılarını uyardı.
Altın, döviz ve borsa yatırımcıları için kritik bir hafta başlıyor. İslam Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarına dikkat çekerek, yatırımcılara piyasalardaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti. Özellikle altın yatırımcıları için Fed’in açıklamaları sonrası fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Bu hafta küresel piyasalarda yoğun bir ekonomik takvim var. ABD Merkez Bankası (Fed), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası (PBoC) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önemli merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. İslam Memiş, özellikle Fed ve TCMB’nin kararlarının piyasalar üzerinde daha etkili olacağını vurguladı.
Fed’in faiz kararı bekleniyor
Memiş’e göre, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması kesin gözüyle bakılıyor. Ancak piyasalarda 50 baz puanlık bir indirimin de fiyatlandığını belirten Memiş, Çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının kritik olacağını söyledi. Bu kararlar altın ve döviz piyasalarını yakından etkileyecek.
Altın fiyatlarında dalgalanma bekleniyor
Memiş, altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalanabileceğini belirtti. Ons altının 2.550-2.616 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini ifade eden Memiş, gram altın yatırımcılarının da ons fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi. 'Ons nereye, gram oraya' diyerek, gram altının 2.800-2.900 lira aralığında izlenmesi gerektiğini belirtti.
Diğer piyasalar: Borsa, döviz ve kripto
İslam Memiş, Borsa İstanbul’daki BİST100 endeksinin de yükseliş trendine girdiğini belirterek, 9.550-10.050 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Döviz kurlarında ise dolar/TL için 33.80-34.20, euro/TL için 37.20-38.00 aralığının izleneceğini ifade etti.
Kripto paralara da değinen Memiş, Bitcoin’in 56-64 bin dolar aralığında dalgalanabileceğini ve yıl sonu hedefinin 80 bin dolar olduğunu vurguladı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.