https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/husiler-abdnin-mq-9-reaper-ihasini-dusurdu-son-bir-haftada-ucuncusu--1088072992.html
Husiler, ABD’nin MQ-9 Reaper İHA’sını düşürdü: ‘Son bir haftada üçüncüsü’
Husiler, ABD’nin MQ-9 Reaper İHA’sını düşürdü: ‘Son bir haftada üçüncüsü’
Sputnik Türkiye
Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin merkez kesimlerinde ABD’ye ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını vurduklarını duyurdu. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T12:38+0300
2024-09-16T12:38+0300
2024-09-16T12:41+0300
dünya
yemen
husiler
abd
mq-9 reaper iha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044364004_0:319:2100:1500_1920x0_80_0_0_7a913e5786d14cf96b54f99c0b3775fc.jpg
Husilerin askeri temsilcisi Yahya Seri, Yemen televizyonuna açıklamasında, “Yemen hava savunma güçleri, ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını Dhamar vilayeti semalarında hasımca görevlerini yerine getirirken karadan havaya füzeyle vurarak düşürdü” ifadesini kullandı.Saria, Yemen hava savunma güçlerinin son bir haftada bu türden üç, toplamda 10 İHA vurmayı başardığını kaydetti.Daha önce ABD'nin 700'den fazla bombardıman ve saldırısına rağmen denizlerdeki askeri operasyonlarının sürdüğünü açıklayan Husiler, 2 MQ9 İHA'sını düşürmeyi başardıklarını bildirmişti.Husiler tarafından imha edilen MQ-9 tipi SİHA’lar 50 bin feet irtifaya kadar çıkabilirken, iniş yapmadan 24 saate kadar havada kalabiliyor.Aynı zamanda MQ-9 Reaper İHA’nın birim maliyetinin yaklaşık 31 milyon dolar olduğu biliniyor.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yemenden-uzun-menzilli-atis-israil-balistik-fuze-ile-vuruldu-1088034588.html
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044364004_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_6034c48eb507d55407dd8a555cb2ad64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yemen, husiler, abd, mq-9 reaper iha
yemen, husiler, abd, mq-9 reaper iha
Husiler, ABD’nin MQ-9 Reaper İHA’sını düşürdü: ‘Son bir haftada üçüncüsü’
12:38 16.09.2024 (güncellendi: 12:41 16.09.2024)
Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin merkez kesimlerinde ABD’ye ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını vurduklarını duyurdu.
Husilerin askeri temsilcisi Yahya Seri, Yemen televizyonuna açıklamasında, “Yemen hava savunma güçleri, ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını Dhamar vilayeti semalarında hasımca görevlerini yerine getirirken karadan havaya füzeyle vurarak düşürdü” ifadesini kullandı.
Saria, Yemen hava savunma güçlerinin son bir haftada bu türden üç, toplamda 10 İHA vurmayı başardığını kaydetti.
Daha önce ABD'nin 700'den fazla bombardıman ve saldırısına rağmen denizlerdeki askeri operasyonlarının sürdüğünü açıklayan Husiler
, 2 MQ9 İHA'sını düşürmeyi başardıklarını bildirmişti.
Husiler tarafından imha edilen MQ-9 tipi SİHA’lar 50 bin feet irtifaya kadar çıkabilirken, iniş yapmadan 24 saate kadar havada kalabiliyor.
Aynı zamanda MQ-9 Reaper İHA’nın birim maliyetinin yaklaşık 31 milyon dolar olduğu biliniyor.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.