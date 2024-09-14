https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/husiler-meydan-okudu-700u-askin-abd-saldirisi-operasyonlarimizin-durdurulmasina-yetmedi-1088028780.html
Husiler ABD'ye meydan okudu: '700'ü aşkın ABD saldırısı, operasyonlarımızın durdurulmasına yetmedi'
Husiler ABD'ye meydan okudu: '700'ü aşkın ABD saldırısı, operasyonlarımızın durdurulmasına yetmedi'
Sputnik Türkiye
Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin 700'den fazla bombardıman ve saldırısına rağmen denizlerdeki askeri operasyonlarının sürdüğünü belirtti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T22:03+0300
2024-09-14T22:03+0300
2024-09-14T22:04+0300
dünya
husiler
abdülmelik el-husi
ortadoğu
abd
kızıldeniz
uss theodore roosevelt
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin, Mevlid Kandili konuşması televizyonda yayımlandı.Husi, Yemen cephesinin etkinliğini gösteren en önemli hususun, ABD'nin, Ortadoğu'daki görevi sona eren 'USS Theodore Roosevelt' uçak gemisinin bölgeden ayrıldığını duyurması olduğunu söyledi.Söz konusu uçak gemisinin, bir askeri üs olarak önemine rağmen Kızıldeniz'e girmeden Hint Okyanusu üzerinden geri döndüğünü kaydeden Husi, "700'ü aşkın bombardıman ve saldırı, ABD'nin, denizlerdeki askeri operasyonlarımızı durdurmasına yetmedi" ifadesini kullandı.Husi ayrıca, geçen hafta, 2 Amerikan MQ9 insansız hava aracını (İHA) düşürmeyi başardıklarını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/husiler-intikam-yemini-etti-ne-boyun-egeceyiz-ne-de-geri-adim-atacagiz-1086065593.html
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husiler, abdülmelik el-husi, ortadoğu, abd, kızıldeniz, uss theodore roosevelt
husiler, abdülmelik el-husi, ortadoğu, abd, kızıldeniz, uss theodore roosevelt
Husiler ABD'ye meydan okudu: '700'ü aşkın ABD saldırısı, operasyonlarımızın durdurulmasına yetmedi'
22:03 14.09.2024 (güncellendi: 22:04 14.09.2024)
Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin 700'den fazla bombardıman ve saldırısına rağmen denizlerdeki askeri operasyonlarının sürdüğünü belirtti.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin, Mevlid Kandili konuşması televizyonda yayımlandı.
Husi, Yemen cephesinin etkinliğini gösteren en önemli hususun, ABD'nin, Ortadoğu'daki görevi sona eren 'USS Theodore Roosevelt' uçak gemisinin bölgeden ayrıldığını duyurması olduğunu söyledi.
Söz konusu uçak gemisinin, bir askeri üs olarak önemine rağmen Kızıldeniz'e girmeden Hint Okyanusu üzerinden geri döndüğünü kaydeden Husi, "700'ü aşkın bombardıman ve saldırı, ABD'nin, denizlerdeki askeri operasyonlarımızı durdurmasına yetmedi" ifadesini kullandı.
Husi ayrıca, geçen hafta, 2 Amerikan MQ9 insansız hava aracını (İHA) düşürmeyi başardıklarını aktardı.