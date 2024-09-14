https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/husiler-meydan-okudu-700u-askin-abd-saldirisi-operasyonlarimizin-durdurulmasina-yetmedi-1088028780.html

Husiler ABD'ye meydan okudu: '700'ü aşkın ABD saldırısı, operasyonlarımızın durdurulmasına yetmedi'

Husiler ABD'ye meydan okudu: '700'ü aşkın ABD saldırısı, operasyonlarımızın durdurulmasına yetmedi'

Sputnik Türkiye

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin 700'den fazla bombardıman ve saldırısına rağmen denizlerdeki askeri operasyonlarının sürdüğünü belirtti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T22:03+0300

2024-09-14T22:03+0300

2024-09-14T22:04+0300

dünya

husiler

abdülmelik el-husi

ortadoğu

abd

kızıldeniz

uss theodore roosevelt

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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin, Mevlid Kandili konuşması televizyonda yayımlandı.Husi, Yemen cephesinin etkinliğini gösteren en önemli hususun, ABD'nin, Ortadoğu'daki görevi sona eren 'USS Theodore Roosevelt' uçak gemisinin bölgeden ayrıldığını duyurması olduğunu söyledi.Söz konusu uçak gemisinin, bir askeri üs olarak önemine rağmen Kızıldeniz'e girmeden Hint Okyanusu üzerinden geri döndüğünü kaydeden Husi, "700'ü aşkın bombardıman ve saldırı, ABD'nin, denizlerdeki askeri operasyonlarımızı durdurmasına yetmedi" ifadesini kullandı.Husi ayrıca, geçen hafta, 2 Amerikan MQ9 insansız hava aracını (İHA) düşürmeyi başardıklarını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/husiler-intikam-yemini-etti-ne-boyun-egeceyiz-ne-de-geri-adim-atacagiz-1086065593.html

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husiler, abdülmelik el-husi, ortadoğu, abd, kızıldeniz, uss theodore roosevelt