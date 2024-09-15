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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yemenden-uzun-menzilli-atis-israil-balistik-fuze-ile-vuruldu-1088034588.html
Yemen’den uzun menzilli atış: ‘İsrail balistik füze ile vuruldu’
Yemen’den uzun menzilli atış: ‘İsrail balistik füze ile vuruldu’
Sputnik Türkiye
Yemen, aralarında 2 bin kilometre uzaklığa sahip İsrail'i balistik füze ile vurdu. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T09:59+0300
2024-09-15T09:59+0300
israil- filistin çatışması
yemen
yemen krizi
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
hava savunma
hava savunma sistemi
hava savunma bataryası
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İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını, ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çaldığını ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğunu açıkladı.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği kaydedildi.İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halkın uyması için verilen güvenlik talimatlarında değişiklik olmadığını duyurdu.Maddi hasar varİsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.Öte yandan, İsrail'in dünyaya açıklan kapısı Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.Sığınaklara gitmeye çalışan 9 kişi yaralandı İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara gitmeye çalışırken çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.İsrail'in başkenti Tel Aviv'in şehir merkezinde 19 Temmuz'da yerel saatle 03.00'te düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cirit-sporcusuna-ozel-asker-eglencesi-ciritci-baba-oglunu-askere-cirit-musabakasiyla-ugurladi-1088034202.html
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yemen, yemen krizi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), hava savunma, hava savunma sistemi, hava savunma bataryası
yemen, yemen krizi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), hava savunma, hava savunma sistemi, hava savunma bataryası

Yemen’den uzun menzilli atış: ‘İsrail balistik füze ile vuruldu’

09:59 15.09.2024
© Rusya Savunma BakanlığıYasr kıtalararası balistik füze kontrol merkezi düşme nükleer
Yasr kıtalararası balistik füze kontrol merkezi düşme nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Yemen, aralarında 2 bin kilometre uzaklığa sahip İsrail'i balistik füze ile vurdu.
İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını, ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çaldığını ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğunu açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.
Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği kaydedildi.
İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halkın uyması için verilen güvenlik talimatlarında değişiklik olmadığını duyurdu.

Maddi hasar var

İsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.
Öte yandan, İsrail'in dünyaya açıklan kapısı Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Sığınaklara gitmeye çalışan 9 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara gitmeye çalışırken çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in şehir merkezinde 19 Temmuz'da yerel saatle 03.00'te düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.
İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.
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