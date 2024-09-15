https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yemenden-uzun-menzilli-atis-israil-balistik-fuze-ile-vuruldu-1088034588.html

Yemen’den uzun menzilli atış: ‘İsrail balistik füze ile vuruldu’

Yemen’den uzun menzilli atış: ‘İsrail balistik füze ile vuruldu’

Sputnik Türkiye

Yemen, aralarında 2 bin kilometre uzaklığa sahip İsrail'i balistik füze ile vurdu. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T09:59+0300

2024-09-15T09:59+0300

2024-09-15T09:59+0300

israil- filistin çatışması

yemen

yemen krizi

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

hava savunma

hava savunma sistemi

hava savunma bataryası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077664357_15:0:1011:560_1920x0_80_0_0_b7b20255b948491307abf1812a1cc18c.jpg

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını, ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çaldığını ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğunu açıkladı.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği kaydedildi.İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halkın uyması için verilen güvenlik talimatlarında değişiklik olmadığını duyurdu.Maddi hasar varİsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.Öte yandan, İsrail'in dünyaya açıklan kapısı Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.Sığınaklara gitmeye çalışan 9 kişi yaralandı İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara gitmeye çalışırken çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.İsrail'in başkenti Tel Aviv'in şehir merkezinde 19 Temmuz'da yerel saatle 03.00'te düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cirit-sporcusuna-ozel-asker-eglencesi-ciritci-baba-oglunu-askere-cirit-musabakasiyla-ugurladi-1088034202.html

yemen

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, yemen krizi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), hava savunma, hava savunma sistemi, hava savunma bataryası