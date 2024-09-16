https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fed-faiz-karari-ne-zaman-piyasalarin-faiz-beklentisi-ne-yonde-1088089126.html

Fed faiz kararı ne zaman? Piyasaların faiz beklentisi ne yönde?

Fed faiz kararı ne zaman? Piyasaların faiz beklentisi ne yönde?

Sputnik Türkiye

Avrupa Merkez Bankası (FED), faiz kararı için toplantı gerçekleştirecek. Eylül 2024 fed faiz oranının açıklanacağı toplantının 18 Eylül 2024'te akşam 21:00'da... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T18:49+0300

2024-09-16T18:49+0300

2024-09-16T18:49+0300

ekonomi

fed

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

amerika

faiz

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ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararı eylül 2024 toplantısının yapılmasına az kaldı. Yakın zamanda 25 baz faiz indirimine giden Avrupa Merkez Bankası, Eylül ayı fed faiz kararını açıklayacak.FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacağı bildirildi.Faiz beklentisi hangi yönde?FED'in, yüzde 5.25 ila 5.50 aralığında olan faiz oranını düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakarken faiz indirimin ne kadar büyük olacağına dair belirsizliklerin devam ettiği bildiriliyor.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor. Uzmanlar, 'faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini' dile getirdi.Fed faiz kararı altın ve dolar fiyatını nasıl etkileyecek?KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Fed'in bu hafta 50 baz puanlık bir kesinti yaparak baltayı kullanma ihtimali altın ve doları zıt yönlere sevk etti. Altın için genel koşullar elverişli olmaya devam ediyor ve daha fazla kazanç olası. Eğer dolar düşüş eğilimini sürdürürse, altın yılsonuna kadar 2.700 dolara ulaşabilir” dedi.İslam Memiş, piyasadaki hareketliliği değerlendirdiAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle ilgili açıklamalarında piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi. Memiş, Fed üyelerinin 25 veya 50 baz puanlık indirim açıklamalarının ardından piyasanın tekrar 'gaz aldığını' ve 'EFT'lerden çıkışlar olup fiziki tarafa kayışın yaşandığını' söyledi. Buna göre, merkez bankaları taleplerini artırdığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/kader-haftasi-geliyor-18-merkez-bankasi-faiz-kararlarini-aciklayacak-islam-memis-bekleyecegim-1088078276.html

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