https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/diyet-yapmadan-kilo-vermenin-yolu-aciklandi-1088097437.html
Diyet yapmadan kilo vermenin yolu açıklandı
Diyet yapmadan kilo vermenin yolu açıklandı
Sputnik Türkiye
Nottingham Trent Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda metabolizmayı hızlandırmanın bir yolu bulundu. Araştırmalara göre yağ dokusunda PHD2... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T23:30+0300
2024-09-16T23:30+0300
2024-09-16T23:35+0300
yaşam
diyet
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enzim
yüksek rakım
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Nottingham Trent Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, metabolizmayı hızlandırmanın bir yolunu buldu.Bilim insanları yaptıkları deneylerde PHD2 genine sahip olmayan farelerin çok yemelerine rağmen diğer farelere göre kilo almadıklarını tespit etti. Nature Communications dergisinde yayınlanan sonuçlara göre vücuttan çıkarılan PHD2 geni (soğuk havalarda bir kişiyi sıcak tutan kahverengi yağ dokusunu düzenlemede kilit rol oynayan bir gen) insanlarda diyet yapmadan kilo vermeyi sağlayacağı ifade edildi. Araştırmada bu geni olmayan farelerin, PHD2 genine sahip olanlara göre yüzde 60 daha fazla kalori yaktığını gösterdi.'Obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılabilir'NTU Bilim ve Teknoloji Okulu'ndan araştırmacı Dr. Zoi Michailidou, bulguların obezite, tip 2 diyabet ve aşırı kilo ile ilişkili diğer hastalıkları tedavi etmek için yeni yollar açabileceğini söyledi. PHD2 geninin çıkarılması ile kilo kaybı olacağını belirten Dr. Michailidou "Metabolizmayı artırarak ve sürekli diyet yapmaya gerek kalmadan kilo kaybını sürdürebilecek yeni stratejiler açabileceğini" söyledi.'PHD2 soğuk havalarda kalori yakar'Yüksek rakımlarda ve soğuk yerlerde zayıflamanın mümkün olduğunu belirten Dr. Michailidou "Kahverengi yağ, insanlarda soğuk havaya maruz kaldıklarında daha aktif olan özel bir kalori yakıcı dokudur. Yağ hücrelerinin oksijeni algılamasını sağlayan bir proteini çıkararak, kalori yakımının farelerde ve insan hücrelerinde soğuk havaya maruz kalmadan bile gerçekleşebileceğini gösterdik" dedi.PHD2 nedir?PHD2 (Prolyl Hydroxylase Domain 2), hücrelerdeki oksijen seviyelerini algılamada önemli rol oynayan bir enzim olarak vücudun oksijen algılama sisteminin bir parçası ve düşük oksijen (hipoksi) koşullarına yanıt olarak hücrelerin nasıl tepki vereceğini düzenler. PHD2, hipoksi ile indüklenebilir faktör (HIF) adı verilen bir protein grubunu düzenler. Normal oksijen seviyelerinde, PHD2, HIF proteinlerini parçalanmaya yönlendirir. Ancak oksijen seviyeleri düştüğünde, PHD2 aktivitesi azalır ve HIF proteinleri aktif hale gelir, bu da hücresel yanıtları tetikleyerek hücrelerin oksijen eksikliğine uyum sağlamasına yardımcı olur. Özellikle kahverengi yağ dokusunda PHD2, bu dokunun oksijen seviyelerine göre nasıl işlev göreceğini düzenler. Kahverengi yağ dokusu, vücudun ısı üretmesine ve kalori yakmasına yardımcı olur, bu da PHD2'nin metabolizma ve enerji yakımı üzerindeki etkisini açıklar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/izmirde-su-urunleri-denetimi-1430-kilogram-hamsiye-el-kondu-1088096730.html
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diyet yapmadan kilo vermek, phd2 nedir
diyet yapmadan kilo vermek, phd2 nedir
Diyet yapmadan kilo vermenin yolu açıklandı
23:30 16.09.2024 (güncellendi: 23:35 16.09.2024)
Nottingham Trent Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda metabolizmayı hızlandırmanın bir yolu bulundu. Araştırmalara göre yağ dokusunda PHD2 geninin çıkarılması ile düzenli diyet yapmadan daha fazla kalori yakıldığı tespit edildi.
Nottingham Trent Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, metabolizmayı hızlandırmanın bir yolunu buldu.
Bilim insanları yaptıkları deneylerde PHD2 genine sahip olmayan farelerin çok yemelerine rağmen diğer farelere göre kilo almadıklarını tespit etti. Nature Communications dergisinde yayınlanan sonuçlara göre vücuttan çıkarılan PHD2 geni (soğuk havalarda bir kişiyi sıcak tutan kahverengi yağ dokusunu düzenlemede kilit rol oynayan bir gen) insanlarda diyet yapmadan kilo vermeyi sağlayacağı ifade edildi. Araştırmada bu geni olmayan farelerin, PHD2 genine sahip olanlara göre yüzde 60 daha fazla kalori yaktığını gösterdi.
'Obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılabilir'
NTU Bilim ve Teknoloji Okulu'ndan araştırmacı Dr. Zoi Michailidou, bulguların obezite, tip 2 diyabet ve aşırı kilo ile ilişkili diğer hastalıkları tedavi etmek için yeni yollar açabileceğini söyledi. PHD2 geninin çıkarılması ile kilo kaybı olacağını belirten Dr. Michailidou "Metabolizmayı artırarak ve sürekli diyet yapmaya gerek kalmadan kilo kaybını sürdürebilecek yeni stratejiler açabileceğini" söyledi.
'PHD2 soğuk havalarda kalori yakar'
Yüksek rakımlarda ve soğuk yerlerde zayıflamanın mümkün olduğunu belirten Dr. Michailidou "Kahverengi yağ, insanlarda soğuk havaya maruz kaldıklarında daha aktif olan özel bir kalori yakıcı dokudur. Yağ hücrelerinin oksijeni algılamasını sağlayan bir proteini çıkararak, kalori yakımının farelerde ve insan hücrelerinde soğuk havaya maruz kalmadan bile gerçekleşebileceğini gösterdik" dedi.
PHD2 (Prolyl Hydroxylase Domain 2), hücrelerdeki oksijen seviyelerini algılamada önemli rol oynayan bir enzim olarak vücudun oksijen algılama sisteminin bir parçası ve düşük oksijen (hipoksi) koşullarına yanıt olarak hücrelerin nasıl tepki vereceğini düzenler. PHD2, hipoksi ile indüklenebilir faktör (HIF) adı verilen bir protein grubunu düzenler. Normal oksijen seviyelerinde, PHD2, HIF proteinlerini parçalanmaya yönlendirir. Ancak oksijen seviyeleri düştüğünde, PHD2 aktivitesi azalır ve HIF proteinleri aktif hale gelir, bu da hücresel yanıtları tetikleyerek hücrelerin oksijen eksikliğine uyum sağlamasına yardımcı olur. Özellikle kahverengi yağ dokusunda PHD2, bu dokunun oksijen seviyelerine göre nasıl işlev göreceğini düzenler. Kahverengi yağ dokusu, vücudun ısı üretmesine ve kalori yakmasına yardımcı olur, bu da PHD2'nin metabolizma ve enerji yakımı üzerindeki etkisini açıklar.