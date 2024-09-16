https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-sahte-islemler-hakkinda-vatandaslara-uyari-1088083528.html
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemler hakkında vatandaşlara uyarı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemler hakkında vatandaşlara uyarı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amaçlı yapılan sahte... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T16:51+0300
2024-09-16T16:51+0300
2024-09-16T16:51+0300
türkiye
bakanlık
çevre ve şehircilik bakanlığı
uyarı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahte işlemler konusunda uyarı yayımladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz personellerinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığına dair duyumlar alınmaktadır. Genel müdürlüğümüzün tüm işlemleri elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir. Elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki tatbikatlar kurumumuzca yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
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bakanlık, çevre ve şehircilik bakanlığı, uyarı
bakanlık, çevre ve şehircilik bakanlığı, uyarı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemler hakkında vatandaşlara uyarı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amaçlı yapılan sahte işlemlere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahte işlemler konusunda uyarı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz personellerinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığına dair duyumlar alınmaktadır. Genel müdürlüğümüzün tüm işlemleri elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir. Elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki tatbikatlar kurumumuzca yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.