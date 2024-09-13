https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ruhsatsiz-silah-tasiyanlara-yonelik-operasyon-2-bin-738-silah-ele-gecirildi-1087968379.html
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı: 2 bin 738 ruhsatsız silah ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı: 2 bin 738 ruhsatsız silah ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-25" operasyonlarında 2 bin 459 şüpheliye işlem... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T08:35+0300
2024-09-13T08:35+0300
2024-09-13T08:40+0300
türkiye
operasyon
içişleri bakanlığı
ruhsatsız silahlar
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2 bin 738 silah ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi."Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.️" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, kaymakamlar ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ile emniyet güçlerini tebrik etti.
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operasyon, içişleri bakanlığı, ruhsatsız silahlar
operasyon, içişleri bakanlığı, ruhsatsız silahlar
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı: 2 bin 738 ruhsatsız silah ele geçirildi
08:35 13.09.2024 (güncellendi: 08:40 13.09.2024)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-25" operasyonlarında 2 bin 459 şüpheliye işlem yapıldığını, 2 bin 738 silah ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2 bin 738 silah ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.
"Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.️" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, kaymakamlar ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ile emniyet güçlerini tebrik etti.