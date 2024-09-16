https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/boris-firtinasi-avrupada-siddetli-yagislara-neden-oldu-en-az-10-kisi-oldu-yuzlerce-ev-yikildi-1088074634.html
Boris Fırtınası, Avrupa'da şiddetli yağışlara neden oldu: En az 10 kişi öldü, yüzlerce ev yıkıldı
Boris Fırtınası, Avrupa'da şiddetli yağışlara neden oldu: En az 10 kişi öldü, yüzlerce ev yıkıldı
Sputnik Türkiye
Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde bulunan birçok ülke, Boris fırtınasıyla beraber gelen aşırı yağışlardan kaynaklı oluşan sel felaketiyle mücadele ediyor... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T13:51+0300
2024-09-16T13:51+0300
2024-09-16T13:54+0300
dünya
sel felaketi
sel
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
avusturya
macaristan
romanya
prag
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Orta ve Doğu Avrupa'da Boris Fırtınasının getirdiği aşırı yağışlarla birlikte bir çok ülkede sel felaketleri görülüyor.Polonya'da 'olağanüstü hal' ilan edildiPolonya Başbakanı Donal Tusk, ülkede 'olağanüstü hal ilan' ederken, ülkede bir kişinin boğularak öldüğü bildirildi. Evlerden binlerce kişi tahliye edilirken, birçok evin kullanılamaz hale geldiği duyuruldu. Stonie Slaskie kasabasında bulunan bir barajın yıkılmasıyla evlerin yıkıldığı ve köprülerin çöktüğü söylenirken, kara yollarının polisler tarafından kapatıldığı bildirildi.Bölgede bulunan nehirlerin taşmasıyla kasaba yollarının tamamen kapandığı bildirilirken Kłodzko bölgesinde yaklaşık 17 bin kişinin elektriksiz ve telefon bağlantılarının kesik olduğu söylendi.RomanyaRomanya'da beş kişi, olağanüstü hava koşullarından dolayı oluşan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkenin küçük bir kasabası olan Slobozia Conachi'nde yaklaşık 700 evin su altında kaldığı bildirildi.Avusturya'da bazı eyaletler 'felaket bölgesi' ilan edildiAvusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, fırtınanın durumunun giderek kötüleştiğini ve çok ciddi boyutlarda olduğunu belirtti. Avusturya'nın bazı eyaletleri 'felaket bölgesi' ilan edilirken, üç kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.Çek CumhuriyetiYağışların en yoğun olduğu Çek Cumhuriyeti'nin sadece bazı bölgelerinde üç günde yaklaşık üç aylık yağış görüldüğü bildirildi. Tahliyeler devam ederken kayıp olan dört kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.MacaristanBoris Fırtınasının getirdiği sellerden etkilenen bir başka ülke olan Macaristan'da, Başbakan Orban Viktor'un sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, 'yaşanan aşırı hava koşulları ve devam eden sel felaketi nedeniyle tüm uluslararası yükümlülüklerini ertelediğini' duyurdu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi.Bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.Boris Fırtınası, etkili olmaya devam ediyorBoris fırtınası, en azından Pazartesi sonuna kadar daha fazla sağanak yağışın tahmin edildiği Orta ve Doğu Avrupa'ya aşırı miktarda yağmur getirdi.Uzmanlar, fırtınanın iki nedenden dolayı çok yıkıcı olduğunu bildirdi. Birincisi, kuzeyden gelen soğuk hava, Akdeniz ve Karadeniz'in alışılmadık derecede sıcak sularından çekilen nemle karıştığından dolayı ikincisi ise düşük basınç alanının oluşması oldu.2021'deki aşırı sel felaketinin ardından, ısınan iklimin Avrupa'da bu tür olayların olasılığının ve yoğunluğunun arttığı sonucuna varıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/dogu-avrupada-boris-firtinasindan-dolayi-olusan-sel-felaketi-etkisini-surduruyor-1088070372.html
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sel felaketi, sel, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, avusturya, macaristan, romanya, prag, çek cumhuriyeti, polonya, boris fırtınası
sel felaketi, sel, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, avusturya, macaristan, romanya, prag, çek cumhuriyeti, polonya, boris fırtınası
Boris Fırtınası, Avrupa'da şiddetli yağışlara neden oldu: En az 10 kişi öldü, yüzlerce ev yıkıldı
13:51 16.09.2024 (güncellendi: 13:54 16.09.2024)
Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde bulunan birçok ülke, Boris fırtınasıyla beraber gelen aşırı yağışlardan kaynaklı oluşan sel felaketiyle mücadele ediyor. Romanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Avusturya, Slovakya gibi birçok ülkede görülen sel, can kaybına yol açtı.
Orta ve Doğu Avrupa'da Boris Fırtınasının getirdiği aşırı yağışlarla birlikte bir çok ülkede sel felaketleri görülüyor.
Polonya'da 'olağanüstü hal' ilan edildi
Polonya Başbakanı Donal Tusk, ülkede 'olağanüstü hal ilan' ederken, ülkede bir kişinin boğularak öldüğü bildirildi. Evlerden binlerce kişi tahliye edilirken, birçok evin kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.
Stonie Slaskie kasabasında bulunan bir barajın yıkılmasıyla evlerin yıkıldığı ve köprülerin çöktüğü söylenirken, kara yollarının polisler tarafından kapatıldığı bildirildi.
Bölgede bulunan nehirlerin taşmasıyla kasaba yollarının tamamen kapandığı bildirilirken Kłodzko bölgesinde yaklaşık 17 bin kişinin elektriksiz ve telefon bağlantılarının kesik olduğu söylendi.
Romanya'da beş kişi, olağanüstü hava koşullarından dolayı oluşan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkenin küçük bir kasabası olan Slobozia Conachi'nde yaklaşık 700 evin su altında kaldığı bildirildi.
Avusturya'da bazı eyaletler 'felaket bölgesi' ilan edildi
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, fırtınanın durumunun giderek kötüleştiğini ve çok ciddi boyutlarda olduğunu belirtti. Avusturya'nın bazı eyaletleri 'felaket bölgesi' ilan edilirken, üç kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Yağışların en yoğun olduğu Çek Cumhuriyeti'nin sadece bazı bölgelerinde üç günde yaklaşık üç aylık yağış görüldüğü bildirildi. Tahliyeler devam ederken kayıp olan dört kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Boris Fırtınasının getirdiği sellerden etkilenen bir başka ülke olan Macaristan'da, Başbakan Orban Viktor'un sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, 'yaşanan aşırı hava koşulları ve devam eden sel felaketi nedeniyle tüm uluslararası yükümlülüklerini ertelediğini' duyurdu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi.Bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.
Boris Fırtınası, etkili olmaya devam ediyor
Boris fırtınası, en azından Pazartesi sonuna kadar daha fazla sağanak yağışın tahmin edildiği Orta ve Doğu Avrupa'ya aşırı miktarda yağmur getirdi.
Uzmanlar, fırtınanın iki nedenden dolayı çok yıkıcı olduğunu bildirdi. Birincisi, kuzeyden gelen soğuk hava, Akdeniz ve Karadeniz'in alışılmadık derecede sıcak sularından çekilen nemle karıştığından dolayı ikincisi ise düşük basınç alanının oluşması oldu.
2021'deki aşırı sel felaketinin ardından, ısınan iklimin Avrupa'da bu tür olayların olasılığının ve yoğunluğunun arttığı sonucuna varıldığı bildirildi.