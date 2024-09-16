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Bakan Yerlikaya: 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde toplamda 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli siber suçlardan aranan 48... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 ilde eş zamanlı olarak 'nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirildi.'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığı, bunların arasında 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin olduğu duyuruldu.Siberağ-7 operasyonu 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiBakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta bir süredir aranan toplamda 46 şüphelinin yakalandığı belirtti.
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kaçak, suçlu, siber suçlar, istanbul siber suçlarla mücadele şubesi, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, izmir, hatay, istanbul, ankara, sivas
kaçak, suçlu, siber suçlar, istanbul siber suçlarla mücadele şubesi, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, izmir, hatay, istanbul, ankara, sivas

Bakan Yerlikaya: 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

08:51 16.09.2024
© FotoğrafSiberağ7
Siberağ7 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde toplamda 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli siber suçlardan aranan 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 ilde eş zamanlı olarak 'nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirildi.
'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığı, bunların arasında 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin olduğu duyuruldu.

Siberağ-7 operasyonu 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta bir süredir aranan toplamda 46 şüphelinin yakalandığı belirtti.
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