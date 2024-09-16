https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/bakan-yerlikaya-siberag-7-operasyonlarinda-46-supheli-yakalandi-1088053788.html

Bakan Yerlikaya: 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde toplamda 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli siber suçlardan aranan 48... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T08:51+0300

2024-09-16T08:51+0300

2024-09-16T08:51+0300

türkiye

kaçak

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siber suçlar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 ilde eş zamanlı olarak 'nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirildi.'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığı, bunların arasında 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin olduğu duyuruldu.Siberağ-7 operasyonu 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiBakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta bir süredir aranan toplamda 46 şüphelinin yakalandığı belirtti.

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