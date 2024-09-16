https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/almanyada-sinir-kontrolleri-basladi-duzensiz-gocun-kontrol-altina-alinmasi-hedefleniyor-1088062857.html

Kenya'dan 250 bin 'vasıflı' işçi alan Almanya'da sınır kontrolleri sıklaştırıldı: 'İyi eğitimlilere ihtiyaç var'

Kenya'dan 250 bin 'vasıflı' işçi alan Almanya'da sınır kontrolleri sıklaştırıldı: 'İyi eğitimlilere ihtiyaç var'

Sputnik Türkiye

Almaya, düzensiz göçü kontrol altına almak ve karada güvenliği artırmak amacıyla sınırlardaki kontrolleri sıkılaştırdığını açıkladı. 16 Eylül'den itibaren altı... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T11:28+0300

2024-09-16T11:28+0300

2024-09-16T11:37+0300

dünya

almanya

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

göçmen işçiler

özbekistan

kenya

avrupa birliği

nancy faeser

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088056839_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d73bc4fe39e6c8b6e831006078dd0002.jpg

Almanya, 'yasadışı göçe yönelik' kuralları içeren tüm kara sınırlarında uygulanacak olan yeni güvenlik paketini açıkladı.Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Berlin'in tüm kara sınırlarında insanları reddetme yetkisine sahip olacağı belirtilirken yeni sınır güvenlik paketi başlangıçta altı ay süreceği bildirildi.Angela Merkel yönetimindeki Alman hükümeti, 2015-2016 göçmen krizi sırasında bir milyondan fazla göçmen ülkeye girmişti ancak yeni kuralların gelmesiyle Almanya ve diğer komşu ülkelerinin göçmen politikaları değişiyor.Almanya, komşularından eleştiri aldıYeni güvenlik paketi, Avrupa Birliği üyesi olan Almanya'nın komşularından eleştiri aldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, 'kara sınırlarında daha sıkı kontrollerin getirilmesinin Polonya için kabul edilemez olduğunu ve Varşova'nın etkilenen tüm ülkelerle acil görüşmeler talep edeceğini' söyledi. Hem Yunanistan hem de Avusturya, Almanya tarafından reddedilen göçmenleri kabul etmeyecekleri konusunda uyardığı bildirildi.Almanya Göçmen Konseyi, (Germany’s Council for Migration), yeni uygulamanın Avrupa Birliği (AB) yasalarını ihlal etme riski içerdiği konusunda hükümeti uyardığı duyuruldu.Almanya, Schengen sınır ötesi bölgesinin bir parçası olduğu için Avrupa Birliği kurallarına göre, üye devletler kamu politikasına veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olması durumunda iç sınırlarda sınır kontrolünü geçici olarak yeniden uygulama yetkisine sahiptir. Ancak bu son çare olarak uygulanmalıdır.Solingen saldırısından sonra, yeni güvenlik paketi uygulamaları devreye girdi23 Ağustos'ta üç kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü batıdaki Solingen şehrinde gerçekleşen ölümcül saldırının ardından yakalanan şüpheli, daha önce sınır dışı edilmesi gereken, IŞİD ile bağlantısı olduğu iddia edilen 26 yaşındaki bir Suriyeli erkek olarak tanımlanmıştı.Ülkenin göç konusundaki yaklaşımı, özellikle Ortadoğu ve Ukrayna'dan gelen göçmen sayısındaki ve terör saldırılarındaki artışın üzerine değişmişti.Almanya'da kontrollü göç için başka ülkelerle anlaşmalar imzalanıyorAlmanya'da 'kalma hakkı olmayan kişilerin' geri gönderilmesinin etkin şekilde uygulanması ve düzensiz göçün sınırlandırılması açısından diğer ülkelerle çeşitli anlaşmalar imzalandığını bildiren İçişleri Bakanlığı, aynı zamanda ülkeye kalifiye işçi alımı için de anlaşmalara varacağı açıklandı.Başbakan Olaf Scholz, Özbekistan'da yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:250 bin Kenyalı işçi için kapılar açıldıAlmanya hükümetinin, Cuma günü Kenya ve Berlin arasında imzaladığı anlaşmasında vasıflı ve yarı vasıflı Kenyalı işçi alımı için kapıların kontrollü bir şekilde açılması için adımlar atılmıştı.Değişiklikleri duyuran İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'nın 'somut eylemle iç güvenliği güçlendirdiğini' ve 'düzensiz göçe karşı sert duruşunu' sürdürdüğünü söylerken, bu hamleyle "Alman vatandaşlarını İslamcı terörizmin ve ciddi sınır ötesi suçların oluşturduğu tehlikelerden korumayı amaçladığını" belirtti.'Yurtdışından iyi eğitimli ve vasıflı işgücüne acilen ihtiyacımız var'Almanya İçişleri Bakanlığı, Pazar günü, Başbakan Olaf Scholz'un Özbekistan ziyareti sırasında 'iki ülke arasındaki iş birliğini artırma' amacıyla bir anlaşma imzaladığı bildirildi.Anlaşmanın, Orta Asya ülkesinden Almanya'ya vasıflı işgücünün göçünü sağlamayı ve ayrıca 'Almanya'da kalmak için yasal hakkı olmayan göçmenlerin geri dönüşünü kolaylaştırmayı' hedeflediği bildirildi.Almanya'nın Özbekistan'dan gelen vasıflı işçiler için iş piyasasında, eğitimde ve yüksek öğrenimde fırsatlar sunduğunu vurgulayan Faeser, 'birçok sektörde yurtdışından iyi eğitimli ve vasıflı işgücüne acil ihtiyaç olduğunu' bildirdi.Almanya, Kenya, Gürcistan, Hindistan, Kolombiya ve Fas ile benzer anlaşmalar imzaladığı duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/almanya-schengeni-rafa-mi-kaldirdi-sinir-guvenligi-paketine-komsulardan-sert-elestiriler-1087900688.html

almanya

özbekistan

kenya

avrupa birliği

polonya

yunanistan

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen işçiler, özbekistan, kenya, avrupa birliği, nancy faeser, olaf scholz, polonya, yunanistan, avusturya