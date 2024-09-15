https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/trafik-polisinin-cezai-islem-uyguladigi-surucu-kendini-ve-aracini-yakmaya-calisti--1088050004.html

Trafik polisinin cezai işlem uyguladığı sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı

Trafik polisinin cezai işlem uyguladığı sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Adana'da eksik evrakı olduğu için trafik polisinin cezai işlem uyguladığı servis aracı sürücüsü, aracını ve kendini yakmaya çalıştı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T23:10+0300

2024-09-15T23:10+0300

2024-09-15T23:10+0300

türkiye

adana

ateşe vermek

servis şoförü

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Adana'nın Seyhan ilçesinde uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir servis aracını durdurdu. Servis aracı sürücüsü Muhammed P.'den evrakları isteyen polis evrakların eksik olduğunu fark edip cezai işlem uyguladı. Duruma sinirlenen Muhammed P., aracını ve kendini ateşe verdi. Polisler, şahsın zarar görmemesi için müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü gözaltına alındı.

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türkiye

adana

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Sputnik Türkiye

adana, ateşe vermek, servis şoförü