https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/trafik-polisinin-cezai-islem-uyguladigi-surucu-kendini-ve-aracini-yakmaya-calisti--1088050004.html
Trafik polisinin cezai işlem uyguladığı sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı
Trafik polisinin cezai işlem uyguladığı sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Adana'da eksik evrakı olduğu için trafik polisinin cezai işlem uyguladığı servis aracı sürücüsü, aracını ve kendini yakmaya çalıştı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T23:10+0300
2024-09-15T23:10+0300
2024-09-15T23:10+0300
türkiye
adana
ateşe vermek
servis şoförü
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Adana'nın Seyhan ilçesinde uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir servis aracını durdurdu. Servis aracı sürücüsü Muhammed P.'den evrakları isteyen polis evrakların eksik olduğunu fark edip cezai işlem uyguladı. Duruma sinirlenen Muhammed P., aracını ve kendini ateşe verdi. Polisler, şahsın zarar görmemesi için müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cop-dokme-alaninda-bulunan-erkek-cesedinin-emekli-ogretim-uyesine-ait-oldugu-ortaya-cikti-1088048718.html
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adana, ateşe vermek, servis şoförü
adana, ateşe vermek, servis şoförü
Trafik polisinin cezai işlem uyguladığı sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı
Adana'da eksik evrakı olduğu için trafik polisinin cezai işlem uyguladığı servis aracı sürücüsü, aracını ve kendini yakmaya çalıştı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir servis aracını durdurdu.
Servis aracı sürücüsü Muhammed P.'den evrakları isteyen polis evrakların eksik olduğunu fark edip cezai işlem uyguladı.
Duruma sinirlenen Muhammed P., aracını ve kendini ateşe verdi. Polisler, şahsın zarar görmemesi için müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü gözaltına alındı.