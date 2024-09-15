https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cop-dokme-alaninda-bulunan-erkek-cesedinin-emekli-ogretim-uyesine-ait-oldugu-ortaya-cikti-1088048718.html
Çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin emekli öğretim üyesine ait olduğu ortaya çıktı
Çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin emekli öğretim üyesine ait olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Çöp dökme alanındaki cesedin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T21:00+0300
2024-09-15T21:00+0300
2024-09-15T21:00+0300
türkiye
ceset
mersin
çöp
çöp toplama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae22a6ad1404278dfa19d3b7c9ed50a.jpg
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gürlevik Mahallesi'nde cumartesi günü belediyenin çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Cesedin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi.Olayla ilgili çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/thyden-aciklama-yolcu-hakkinda-hukuki-surec-baslatilmis-olup-kara-listeye-alinmistir-1088048284.html
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7f0788ff1761f580463e52b48e94212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ceset, mersin, çöp, çöp toplama
ceset, mersin, çöp, çöp toplama
Çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin emekli öğretim üyesine ait olduğu ortaya çıktı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Çöp dökme alanındaki cesedin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gürlevik Mahallesi'nde cumartesi günü belediyenin çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cesedin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.