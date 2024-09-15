https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cop-dokme-alaninda-bulunan-erkek-cesedinin-emekli-ogretim-uyesine-ait-oldugu-ortaya-cikti-1088048718.html

Çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin emekli öğretim üyesine ait olduğu ortaya çıktı

Çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin emekli öğretim üyesine ait olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Çöp dökme alanındaki cesedin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T21:00+0300

2024-09-15T21:00+0300

2024-09-15T21:00+0300

türkiye

ceset

mersin

çöp

çöp toplama

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gürlevik Mahallesi'nde cumartesi günü belediyenin çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Cesedin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi.Olayla ilgili çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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